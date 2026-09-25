Causa ANDIS: cotejarán la voz de Diego Spagnuolo

La Cámara Federal de Apelaciones aprobó la continuidad de las pericias de los audios en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sostuvo la citación a Diego Spagnuolo para cotejar su voz.

Los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico rechazaron el planteo de nulidad presentado por la defensa del ex titular de la ANDIS para frenar los análisis solicitados en mayo de este año por el juez federal Ariel Lijo.

El magistrado a cargo de la causa había ordenado a forenses de la Gendarmería Nacional Argentina que realicen pericias para corroborar el origen y la veracidad de los audios que se le atribuyen a Spagnuolo, los cuales fueron el puntapié inicial para la investigación.

La defensa de Spagnuolo había apelado esta decisión, amparándose en que "violenta abiertamente" el artículo 18 de la Constitución Nacional y que el juez "incurrió en arbitrariedad tanto al no dar respuesta a los agravios concretos planteados como al omitir pronunciarse sobre otros".

Sin embargo, para Farah y Boico el juez "no ha compelido a Spagnuolo a aportar su voz, sino que le ha dado la oportunidad de hacerlo en el marco del peritaje dispuesto respecto de las grabaciones que se le atribuyen".

La Justicia ya había rechazado con anterioridad un recurso de la defensa del ex titular del ANDIS para frenar las pericias tras cuestionar la decisión de Lijo de analizar 58 archivos que afirman no se encontraban incluidos en la causa.