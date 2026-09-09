Causa Andis: la Justicia citó a Nadia Beller por sus dichos sobre la filtración de audios

El fiscal Franco Picardi citó a declarar como testigo a Nadia Beller en el marco de la investigación por presunta corrupción e irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Como la expareja del asesor político Fernando Cerimedo se encuentra en el exterior, la audiencia se realizará vía Zoom en una fecha a confirmar.

Para poder sumar su testimonio a la causa ANDIS, el fiscal libró un exhorto de cooperación internacional dirigido a la Fiscalía General de Bolivia.

La expareja de Cerimedo aseguró que contaba con información sobre la filtración de audios que mencionan hechos de corrupción en la ANDIS.

La testigo se encuentra internada en dicho país tras haber sido víctima de un ataque sicario. Tras este episodio, Cerimedo fue detenido como presunto organizador y autor intelectual del atentado.

Qué dijo Nadia Beller sobre los audios filtrados

Beller sostuvo en declaraciones a varios medios bolivianos y argentinos que cuenta con información precisa sobre el origen de las filtraciones de audios atribuidas a Diego Spagnuolo, quien era titular de la ANDIS al momento de los hechos investigados.

Según afirmó semanas atrás, Cerimedo le habría revelado que Natalia Basil fue la responsable de difundir los audios que luego motivaron la apertura de la causa por presuntas coimas y sobreprecios en el organismo.

Basil estuvo en pareja con Cerimedo y ocupó el cargo de directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas dentro de la ANDIS. La exfuncionaria renunció en noviembre de 2024.

Además de atribuir la filtración a Basil, Beller confirmó que posee conversaciones grabadas sobre las presuntas maniobras ilegales en la gestión del organismo público.

A raíz de estas afirmaciones, la diputada nacional Marcela Pagano realizó una presentación ante los tribunales de Comodoro Py, solicitando que se convoque a Beller a prestar declaración ante la justicia argentina.

Lijo incorporó la solicitud al expediente principal y luego, el fiscal Picardi dictaminó que el testimonio de Beller era relevante para el avance de la causa que investiga la existencia de cobro de retornos, sobreprecios y la compra direccionada de medicamentos de costo elevado.