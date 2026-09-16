Causa Andis: Nadia Beller declarará ante la Justicia como testigo el próximo 23 de septiembre

Nadia Beller, expareja del consultor político Fernando Cerimedo, declarará el próximo 23 de septiembre ante la Justicia argentina en el marco de la investigación por el supuesto pago de sobornos vinculados con la compra de medicamentos en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

De este modo, se confirmó que la abogada, de 33 años, prestará declaración por videoconferencia desde Bolivia ante el fiscal federal Franco Picardi.

El testimonio de Beller tendrá carácter reservado y se dispusieron medidas especiales para resguardar la seguridad y los derechos de la mujer.

Beller había sido citada originalmente para declarar el 26 de agosto, pero la audiencia fue suspendida luego de que solicitara ser considerada testigo protegido. La decisión se produjo después del atentado que sufrió el 17 de agosto, cuando fue atacada por sicarios.

Según manifestó la propia abogada, conoce quién habría filtrado los audios atribuidos al extitular de ANDIS Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntos pagos de sobornos. Además, afirmó que cuenta con conversaciones grabadas con Cerimedo relacionadas con supuestos manejos irregulares.

Ante esto, Picardi solicitó que durante la declaración estén presentes también los fiscales que investigan el atentado contra Beller. El pedido fue presentado ante la autoridad central de Bolivia a través de la Cancillería argentina.

En tanto, el fiscal también requirió que fiscales bolivianos acompañen a Beller durante la videoconferencia. La convocatoria se conoció luego de que la diputada Marcela Pagano solicitara que la abogada fuera citada con carácter urgente.

Entre los temas sobre los que Beller podría aportar información aparecen supuestos sobreprecios en la distribución de combustible, la creación de un equipo policial vinculado a Cerimedo y presuntos pagos a legisladores para favorecer determinadas leyes, además de otras posibles irregularidades que son materia de investigación judicial.