Causa Cuadernos: Hilda Horovitz, ex de Centeno, volvió a testificar tras su descompensación

El Tribunal Oral Federal 7 retomó la indagatoria a Hilda Horovitz, expareja del chofer Oscar Centeno, luego de que la audiencia previa fuera suspendida por una descompensación que sufrió la testigo en la sala.

Durante la jornada de hoy, la mujer respondió preguntas sobre imágenes enviadas en 2017 a Roberto Baratta, las cuales incluían fotos de un bolso con un billete de cien dólares y banditas elásticas.

Al referirse a las acusaciones que pesan sobre su exesposo, la declaración central de la testigo fue contundente: "Él hizo todo lo posible para que todos estemos acá hoy".

El contenido de los cuadernos y los nexos con Baratta

En sus declaraciones, Horovitz ratificó que Centeno la utilizó como testaferro para adquirir diversos bienes y que el remisero solía quejarse de las "migajas" que recibía por parte de Baratta.

Con respecto a los manuscritos que originaron la causa, la mujer aportó detalles sobre su ubicación original dentro del hogar que compartían.

"Los cuadernos sí los vi, estaban en el armario del dormitorio y ahí tenía todo: los cuadernos, las libretas, las carpetas de los autos, las casas, todo", afirmó, aunque aclaró que en ese momento solo hojeó el material sin leer el contenido en detalle.

Asimismo, agregó una acusación respecto al destino de parte de esa documentación: "Vi cuadernos cuando junté papeles que no tenían que ver con Baratta, eran todos de Centeno y se los di a Miriam Quiroga. Ella se los dio a Baratta y los hizo desaparecer".

Ausencia de Miriam Quiroga y próximos testigos

Para la jornada de hoy también estaba citada Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner, quien no se presentó ante el tribunal tras justificar su inasistencia mediante un certificado médico.

Los magistrados todavía deben resolver si fijarán una nueva fecha para su comparecencia, considerada clave debido a sus declaraciones previas en la etapa de instrucción ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli sobre movimientos de dinero vinculados al fallecido Daniel Muñoz.

El cronograma de citaciones del tribunal continuará el próximo martes 2 de junio con las declaraciones del exministro Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la diputada Mariana Zuvic.

Las audiencias informativas se extenderán durante todo el mes de junio con más de una treintena de testigos citados, entre los que se encuentran Sergio Oscar Velázquez, Luis María Cismondi, Walter Humberto Brun y Gustavo Adolfo Lyall.