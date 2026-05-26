Causa Cuadernos: la ex de Centeno afirmó que fue su testaferro y él "venía con valijas, portafolios y bolsitos de todo tipo"

La causa conocida como Cuadernos de las Coimas sumó este martes un nuevo testimonio ante el Tribunal Oral Federal 7. Durante una extensa declaración, Hilda Horovitz, expareja de Oscar Centeno, aseguró que el exchofer de Roberto Baratta la utilizó como pantalla para registrar bienes.

"Yo era testaferro de él", afirmó ante la fiscal Fabiana León, al explicar que el remisero la llevaba a firmar formularios para poner diversos vehículos a su nombre.

Bolsos, valijas y anotaciones en el armario

La testigo describió la dinámica que observó durante la relación que mantuvo con Oscar Centeno entre 2006 y 2016. Según su relato, el chofer se trasladaba con "valijas, portafolios y bolsitos de todo tipo" que pertenecían al exfuncionario de Planificación Federal.

Si bien aclaró que nunca vio el dinero de manera directa, manifestó que su expareja le explicaba la capacidad de almacenamiento de los bolsos y se quejaba del trato económico de su jefe: "Él decía: ‘Mirá lo que me tiró'. Hablaba de las migajas que le daba Baratta".

Respecto a los manuscritos que originaron la investigación judicial, Hilda Horovitz confirmó su existencia dentro de la vivienda que compartían, aunque señaló que no conocía el contenido de los mismos.

"Estaban en el armario del dormitorio junto con carpetas, papeles y documentación", detalló, y agregó que la justificación del chofer para realizar los registros era "por si algún día lo dejaban sin trabajo".

Violencia de género y el inicio de la demanda

En otro tramo del interrogatorio ante los jueces y las defensas, la mujer rechazó las acusaciones de haber actuado por despecho y vinculó su presentación judicial a los episodios de violencia física que sufrió durante la convivencia.

"Me cagó a trompadas", afirmó ante el tribunal para justificar los motivos que la llevaron a presentarse originalmente ante el fiscal Carlos Stornelli en 2017 en los tribunales de Comodoro Py.

Por último, la declaración incluyó una mención a Miriam Quiroga, exsecretaria presidencial de Néstor Kirchner, a quien la testigo afirmó haberle entregado documentación personal que posteriormente desapareció de los registros.