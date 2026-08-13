Causa Cuadernos: un testigo detalló el patrimonio de Jaime y el presunto envío de bolsos a Nestór Kirchner

El secretario general de APTA y exfuncionario nacional, Ricardo Cirielli, declaró este jueves como testigo en el juicio de la Causa Cuadernos ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7.

Durante su testimonio, el dirigente expuso detalles sobre el incremento patrimonial de Ricardo Jaime y se refirió a los bolsos con dinero que presuntamente eran trasladados a la Casa Rosada para el expresidente Néstor Kirchner.

De la austeridad al lujo: la declaración sobre Ricardo Jaime

El exsubsecretario de Transporte Aerocomercial relató el primer contacto que tuvo en 2003 con quien luego sería el secretario de Transporte.

"Parecía una persona humilde, después me di cuenta que no lo era. Estaba vestido más o menos, el pantalón de un color, el saco de otro. Había venido de Córdoba en micro. Le hacía preguntas y era cortante. Noté que no tenía plata, pero para nada. Al mediodía lo vi que no tenía para comer", detalló.

Cirielli señaló que, tras una etapa inicial sin recursos ni vivienda propia, la situación del exfuncionario cambió de forma drástica en pocos años.

"Fue notorio el cambio. Pasó de no tener nada a tener oro por todo el cuerpo, trajes de lujo, todo lo mejor tenía", afirmó el testigo judicial, al tiempo que recordó que en el área lo apodaban "Mario Baracus o el Señor de los Anillos" por los accesorios que utilizaba.

Menciones sobre los bolsos con dinero y el rol de Néstor Kirchner

En relación con el circuito de fondos, el referente sindical reprodujo la advertencia que le hizo en su momento una colaboradora directa del exsecretario.

"Tenía miedo porque la mandaban con algunos bolsos que venían con billetes de baja denominación al banco a cambiarlos por una denominación mayor", declaró ante los jueces.

Asimismo, afirmó haber presenciado el traslado de equipaje en el Ministerio de Economía hacia la sede de Gobierno.

"Decía que lo iba a ver al Loco", expresó en referencia a la forma en que Jaime llamaba al expresidente.

No obstante, al ser repreguntado durante la audiencia, Cirielli aclaró que no vio el contenido de los bultos ni presenció los encuentros privados, por lo que precisó que el destino final del dinero respondía a "deducciones" basadas en los comentarios de la secretaria y la frecuencia de las reuniones.