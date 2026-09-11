Causa Malvinas: El canciller y el ministro de Defensa van a Ushuaia para recorrer la Base Naval

El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, encabezarán este sábado una comitiva oficial rumbo a la ciudad de Ushuaia para recorrer el predio donde funcionará la Base Naval Integrada.

La iniciativa, que busca transformar a la provincia en un polo logístico clave para el Atlántico Sur y la Antártida, cuenta con una inversión total estimada de entre 400 y 500 millones de dólares y se vincula con la estrategia del Gobierno nacional ante las empresas que operan sin autorización en las Islas Malvinas.

El arribo de las autoridades nacionales apunta a acelerar los plazos de construcción del complejo, orientado a fines logísticos, operativos y científicos. De esta forma, el Gobierno reactivará los trabajos iniciados en 2022, los cuales permanecieron paralizados durante el primer año de mandato de la actual administración.

Al respecto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, precisó los alcances del proyecto: "Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida".

La agenda oficial en Ushuaia y los detalles de la comitiva

El despegue de la delegación está programado para las 6:30 desde el Aeropuerto Militar de Aeroparque a bordo de un avión Embraer RJ de la Fuerza Aérea. Junto a los ministros viajarán el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay.

A su vez, la comitiva legislativa estará integrada por los diputados nacionales por La Libertad Avanza Miguel Rodríguez y Santiago Pauli, acompañados por los senadores nacionales Agustín Coto y Belén Monte de Oca.

En suelo fueguino, la delegación será recibida por el gobernador Gustavo Melella. La reunión genera expectativa en el plano político debido al vínculo distante que la Casa Rosada y la gobernación provincial mantuvieron en los últimos tres años.

Las actividades previstas en el predio incluyen:

Exposición estratégica: Expositores brindarán una presentación sobre la política argentina en el Atlántico Sur, la causa Malvinas y la proyección hacia el continente blanco.

Inspección técnica: Recorrida por el terreno junto a especialistas para evaluar el estado situacional de la obra.

Visitas institucionales: Tras un almuerzo de trabajo y el paso por otros puntos de interés estratégico en la zona, la delegación emprenderá el regreso a la Ciudad de Buenos Aires.

Cabe recordar que para la reactivación del proyecto, el Poder Ejecutivo dispuso una reasignación presupuestaria de US$ 142 millones mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.

No obstante, dicho monto representa aproximadamente el 30% del costo total proyectado, por lo que el Gobierno nacional deberá definir en las próximas etapas el mecanismo de financiamiento para cubrir el 70% restante del presupuesto total de la obra.



