Malvinas: el Gobierno presentó una protesta formal ante la Embajada de Reino Unido por extender las licencias petroleras en las islas

La Cancillería Argentina presentó una nota de protesta ante la Embajada de Reino Unido por la decisión de las autoridades en Malvinas de prorrogar por 5 años las licencias a las petroleras que operan en las islas.

En un comunicado, desde el Palacio San Martín afirmaron que la exploración y explotación unilateral de recursos en la plataforma continental argentina "resulta abiertamente contraria al derecho internacional".

En ese sentido, se apunta que no se respeta la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a ambos países a no realizar modificaciones unilaterales mientras la disputa de la soberanía siga sin resolverse.

Además, apuntó que "toda actividad hidrocarburífera sobre la Plataforma Continental Argentina" que no cuente con la expresa autorización de las autoridades competentes constituye "un acto ilícito tanto para el derecho internacional como para el derecho argentino".

"La República Argentina no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna otra autoridad que no sea propia para establecer las condiciones que hagan posible las actividades referidas a hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina", resaltan.

Por su parte, Quirno remarcó que la "exploración y explotación de hidrocarburos no autorizada en la Plataforma Continental Argentina viola el derecho internacional y las reiteradas resoluciones de la ONU".

"Reiteramos nuestro enérgico rechazo y seguiremos accionando con todas las herramientas jurídicas y diplomáticas contra las empresas y directivos que operen ilegalmente en territorio argentino", subrayó.