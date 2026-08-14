Causa mansión de la AFA: designan al juez González Charvay

La Justicia determinó que el juez Adrián González Charvay quedará a cargo de la investigación por la adquisición de la ostentosa mansión durante la gestión de Claudio Tapia.

El expediente, que investiga maniobras de presunto lavado de activos ligadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), retorna de esta manera al Juzgado Federal de Campana tras un prolongado conflicto de competencia territorial.

Detalle del inmueble y sospechas sobre el entorno de la AFA

La propiedad bajo investigación cuenta con un terreno de 105.000 metros cuadrados y resguardaba un parque automotor de 54 vehículos de alta gama.

El inmueble figura a nombre de Ana Lucía Conte (jubilada) y Luciano Nicolás Pantano (monotributista), integrantes de la firma Real Central SRL, quienes son sospechados de actuar como presuntos testaferros de Pablo Toviggino, actual tesorero de la AFA.

El expediente realizó un complejo recorrido por los tribunales antes de su asignación actual: pasó por el despacho del juez Daniel Rafecas, tuvo controversias con la jurisdicción de Campana y fue remitido al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta la reciente intervención de la Cámara Federal de Casación Penal.

Reclamos de competencia territorial e historial del magistrado

La vuelta del expediente a la provincia de Buenos Aires respondió al planteo formal de los abogados defensores de Real Central SRL, quienes exigieron que la causa tramitara en la jurisdicción donde se ubica el inmueble.

La postura de la defensa se impuso a la del fiscal Mario Villar, quien había solicitado sostener la investigación dentro del fuero Penal Económico porteño.

El juez Adrián González Charvay ya ha intervenido anteriormente en diversas causas relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino, generando discusiones por la acumulación de expedientes en su juzgado.

La resolución se da en un contexto de revisiones judiciales sobre la gestión de la entidad deportiva, salpicando a su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y a las autoridades de la dirigencia futbolística.