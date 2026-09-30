Causa Vialidad: Cristina Kirchner presentó una petición ante la ONU para revisar su condena y suspender la inhabilitación para ser candidata

La expresidenta Cristina Kirchner presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU un planteo para revisar su condena en la causa Vialidad. En la presentación, sus abogados denunciaron presuntas vulneraciones de derechos fundamentales durante el proceso y solicitaron suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La presentación fue realizada este martes y está a cargo de Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes buscan que el organismo internacional analice el caso durante su próxima sesión, prevista para octubre.

En ese sentido, cabe mencionar que la exmandataria cumple una condena de seis años de prisión, que cumple bajo arresto domiciliario. La misma quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario presentado por su defensa. La sentencia también estableció la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Entre los nuevos elementos incorporados, los abogados cuestionaron aspectos vinculados con el destino de los fondos del fideicomiso vial.

Según explicó la defensa, la documentación obtenida durante una audiencia de la causa Cuadernos mostraría que las empresas vinculadas a Lázaro Báez recibieron una proporción reducida de esos recursos. Los letrados sostienen que ese dato contradice uno de los fundamentos de la condena.

La presentación también menciona presuntos actos de intimidación y cuestiona la difusión de imágenes privadas de la expresidenta. Para la defensa, esos hechos representarían vulneraciones de derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Además del reclamo ante Naciones Unidas, los abogados anticiparon que buscarán utilizar la nueva documentación en la Justicia argentina mediante un recurso de revisión.