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Causa Vialidad: la defensa de Cristina presentó prueba clave

Los abogados de la exmandataria sumaron auditorías técnicas para buscar la absolución judicial y la revisión de la condena.

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El equipo de letrados de Cristina Fernández de Kirchner presentó ante la Justicia un conjunto de pericias técnicas y auditorías contables para respaldar el pedido de absolución en el marco de la causa Vialidad.

La medida impulsada por Alberto Beraldi busca demostrar que no existieron sobreprecios ni anomalías en las obras adjudicadas en la provincia de Santa Cruz durante su gestión presidencial.

Las pericias contables y el argumento de la defensa

El escrito incorporado al expediente judicial reúne relevamientos técnicos que analizan las licitaciones públicas ejecutadas en el sur del país. 

La representación legal sostiene que las auditorías oficiales realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad ratifican la inexistencia de canalizaciones irregulares de fondos estatales hacia las empresas contratistas.

Asimismo, la defensa argumenta que los proyectos viales cumplieron con los controles administrativos vigentes y que no hubo intervención directa de la exjefa de Estado en los procesos de adjudicación o pago.

Los pasos judiciales tras la nueva presentación

La incorporación del material probatorio apunta a revertir la inhabilitación perpetua y la condena de prisión dictada en las instancias anteriores. El planteo ingresó para su evaluación por parte de los magistrados de alzada encargados de revisar la sentencia.

El tribunal deberá definir la admisibilidad de los elementos presentados y determinar si convoca a nuevas audiencias técnicas antes de pronunciarse de forma definitiva sobre el caso.

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