Causa Vialidad: la Justicia rechazó una queja de Cristina Kirchner por embargos

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de queja presentado por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra los embargos preventivos dictados en la causa Vialidad.

La resolución judicial ratifica las medidas cautelares patrimoniales sobre los bienes de la exmandataria para garantizar el eventual decomiso ordenado tras su condena.

El alcance del fallo de Casación

El fallo contó con la firma de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.

Los magistrados declararon improcedente el planteo de la defensa al considerar que la decisión recurrida no constituye una sentencia definitiva ni un auto que ponga fin a la acción penal.

Asimismo, el tribunal remarcó que la medida sobre el patrimonio mantiene un carácter estrictamente preventivo. De este modo, la cautelar dictada en el expediente judicial busca resguardar la suma fijada para responder a las responsabilidades legales derivadas del proceso.

Las propiedades alcanzadas por la medida

Entre los inmuebles comprendidos por las disposiciones preventivas se encuentra el departamento ubicado en la calle San José al 1111.

Además, la resolución alcanza a diversos activos registrados a nombre de las sociedades Hotesur S.A. y Los Sauces S.A..

Con este pronunciamiento, el fuero penal avanzó en la confirmación de las medidas cautelares vinculadas al trámite de ejecución del fallo dictado por el tribunal oral en la causa por la obra pública.