Causa Vialidad: oficializaron el embargo del departamento de Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal 2 oficializó el embargo preventivo sobre el departamento ubicado en el barrio porteño de Recoleta perteneciente a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.

La medida cautelar quedó formalmente asentada ante el Registro de la Propiedad Inmueble en el marco de la ejecución de la sentencia firme dictada por la Causa Vialidad, proceso judicial por el cual la exmandataria fue condenada por el delito de administración fraudulenta.

La decisión judicial afecta de forma directa al inmueble situado en la intersección de las calles Juncal y Uruguay, propiedad donde la dirigente política cumple actualmente su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Alcance de la ejecución y bienes afectados

La resolución del tribunal busca garantizar el cobro del decomiso pecuniario fijado en la sentencia definitiva dictada por el Poder Judicial.

El embargo sobre la propiedad de Recoleta frena cualquier eventual transferencia, venta o modificación del estado registral de la vivienda de la ex vicepresidenta mientras avance el proceso de ejecución económica.

Además de este inmueble, la traba de medidas cautelares alcanza a otros activos e integraciones patrimoniales vinculadas a la familia de la ex jefa de Estado.

Entre las propiedades alcanzadas figuran inmuebles registrados a nombre de sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, como parte del esquema de resguardo judicial dispuesto por la causa de obras públicas.

El estado procesal y el cumplimiento de la pena

Con la inscripción formal realizada en las últimas horas, el tribunal avanza con los trámites previstos en la etapa de ejecución de sentencia tras la confirmación de las condenas en las instancias de revisión penal.

En paralelo, la medida no altera el régimen de detención de Cristina Kirchner, quien continúa cumpliendo la pena privativa de la libertad fijada por la causa de la Causa Vialidad con la supervisión de los organismos correspondientes dentro de la misma residencia embargada.