Cayeron las ventas minoristas y advierten una "reducción del poder adquisitivo"

Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron el 0,2% interanual y el 2,7% mensual en agosto, acumulando una caída del 2,4% en lo que va del año, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El dato marca el segundo declive seguido tras haberse cortado en junio con más de un año de contracción, al registrar una leve suba del 0,9%, ya que la última medición interanual positiva fue en abril de 2025 (+3,7%), que luego fue sucedida por 13 meses seguidos de retroceso.

En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes arrojó que los comercios registraron una baja en el consumo del 2,7% en el octavo mes del año respecto de julio.

Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que "esta dinámica negativa en la comparación interanual respondió a la reducción del poder adquisitivo por los incrementos en las tarifas de los servicios y por el endeudamiento familiar".

Además, señalaron que "el menor movimiento posvacacional y la pérdida de tracción de los ingresos disponibles acentuaron la cautela del consumidor, limitando las operaciones comerciales a gastos indispensables".

Al analizar el balance cualitativo sobre la evolución interanual de los comercios, el 47,4% de los dueños consultados por CAME indicó que su nivel de actividad se mantuvo en relación con el mismo período del año previo.

En paralelo, la proporción de respuestas que reportó un empeoramiento en las condiciones de su negocio ascendió al 46,5%, reflejando un incremento de dos puntos porcentuales frente al 44,5% constatado en julio, mientras que la fracción de pymes que tuvo una mejora en su desempeño operativo representó únicamente el 6,1% del total de unidades relevadas durante el período.

En relación con la expectativa futura, el informe reflejó que "el 43,9% de los encuestados prevé que su situación económica continuará sin modificaciones", mientras que "el 42,8% estimó un escenario futuro superior" y "el 13,3% restante espera un deterioro".

Asimismo, en lo concerniente a las decisiones de financiamiento y destino de fondos, indicó que "el 57,9% consideró que no es momento para concretar inversiones en su firma, en tanto que un 28,6% no fijó postura al respecto y un 13,5% respondió afirmativamente a dicha consulta".

Por otro lado, detalló que "durante agosto se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 17,6% y una leve suba intermensual del 0,4%".

El relevamiento por rubros presentó cuatro rubros con desempeño positivo. La suba más pronunciada correspondió a Perfumería (+12,8%), ubicándose luego Textil e indumentaria (+6,4%), Calzado y marroquinería (+1,2%) y Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (+0,3%).

Por el contrario, tres sectores registraron bajas frente al mismo período del año previo, con la mayor caída en Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-4,8%), seguida por Alimentos y bebidas (-2,5%) y Farmacia (-0,5%).



