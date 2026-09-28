Cayó un 5,9% la confianza en el Gobierno e igualó la peor medición de la era Milei

La medición de septiembre de la Universidad Torcuato Di Tella indicó que el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) cayó a 1,94 puntos, una baja de 5,9% frente a agosto. El indicador igualó el menor registro de la presidencia de Javier Milei, alcanzado previamente en septiembre de 2025 y julio de 2026.

El relevamiento, elaborado por la Escuela de Gobierno de la casa de estudios, ubica al índice en una escala de 0 a 5 puntos. Desde el cierre de 2025, el ICG acumula una caída de 21,4%, aunque el mayor deterioro ocurrió entre enero y mayo. Desde entonces, la serie se mantuvo cerca de los 2 puntos, con variaciones mensuales moderadas.

La caída coincidió con una semana de datos económicos adversos para el Gobierno y de tensión en los mercados. El INDEC informó que la actividad económica retrocedió 1,4% interanual en julio y 2,9% frente a junio en la medición desestacionalizada, mientras que la pobreza alcanzó al 32,3% de la población en el primer semestre. En ese contexto, el riesgo país cerró el 25 de septiembre en 609 puntos básicos, su nivel más alto desde abril, y el S&P Merval cedió 1,57% en la rueda.

Los cinco componentes cayeron

La evaluación sobre la preocupación del Gobierno por el interés general fue el componente que más retrocedió: 12,3%, hasta 1,50 puntos. También cayó 9,3% la evaluación general de la gestión, hasta 1,60 puntos.

La percepción de eficiencia se ubicó en 1,94 puntos (-3,5%) y la capacidad para resolver problemas retrocedió 4%, hasta 2,20 puntos. La honestidad fue el componente mejor valorado, con 2,45 puntos, pese a una baja mensual de 2,9%.

El promedio del ICG durante la gestión de Milei descendió a 2,34 puntos. Para el mismo tramo de sus mandatos, los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández promediaban 2,47 y 1,86 puntos, respectivamente.

Brecha de género y una caída fuerte entre los jóvenes

La confianza fue de 2,19 puntos entre los hombres (-3%) y de 1,62 puntos entre las mujeres (-9,2%), una brecha de 0,57 puntos.

Por edad, los jóvenes de 18 a 29 años siguen siendo el segmento con mayor nivel de confianza, con 2,30 puntos, pero fueron los que más cayeron en el mes: 17,9%. El informe aclara que este grupo tiene menos casos en la muestra y, por lo tanto, menor precisión estadística. Entre los mayores de 50 años el ICG fue de 2,01 puntos, y entre los de 30 a 49, de 1,84.

El interior, más alto; el GBA, la excepción

El índice volvió a ser más alto en el interior del país, con 2,06 puntos (-8,4%). En la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en 1,84 puntos (-4,2%) y en el Gran Buenos Aires llegó a 1,72 puntos, con una suba de 0,2%.

Por nivel educativo, quienes completaron el secundario tuvieron el mayor registro, con 2,02 puntos (+15,5%). Quienes tienen estudios terciarios o universitarios anotaron 1,94 puntos (-14,4%), y el segmento con instrucción primaria descendió a 1,36 puntos.

La confianza también varió según la experiencia con la inseguridad: entre quienes no fueron víctimas de delitos en los últimos 12 meses, el ICG fue de 2,12 puntos; entre quienes sí lo fueron, 1,41 puntos.

Las expectativas económicas, el factor que más ordena

El valor más alto correspondió a quienes creen que la economía mejorará dentro de un año: 4,03 puntos. Entre quienes esperan que se mantenga sin cambios, el ICG fue de 2,40 puntos; entre quienes prevén un empeoramiento, cayó a 0,38 puntos.

La encuesta fue realizada por Poliarquía Consultores entre el 1 y el 9 de septiembre de 2026, sobre 1.000 personas mayores de 18 años residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes. El margen de error informado fue de ±0,06 puntos.