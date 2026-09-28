Cayó un 5,9% la confianza en el Gobierno e igualó la peor medición de la era Milei
La medición de Di Tella descendió durante septiembre y se ubicó en 1,94 puntos. Los jóvenes siguen siendo el segmento de mayor respaldo, pero registraron la caída más pronunciada del mes.
La medición de septiembre de la Universidad Torcuato Di Tella indicó que el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) cayó a 1,94 puntos, una baja de 5,9% frente a agosto. El indicador igualó el menor registro de la presidencia de Javier Milei, alcanzado previamente en septiembre de 2025 y julio de 2026.
El relevamiento, elaborado por la Escuela de Gobierno de la casa de estudios, ubica al índice en una escala de 0 a 5 puntos. Desde el cierre de 2025, el ICG acumula una caída de 21,4%, aunque el mayor deterioro ocurrió entre enero y mayo. Desde entonces, la serie se mantuvo cerca de los 2 puntos, con variaciones mensuales moderadas.
La caída coincidió con una semana de datos económicos adversos para el Gobierno y de tensión en los mercados. El INDEC informó que la actividad económica retrocedió 1,4% interanual en julio y 2,9% frente a junio en la medición desestacionalizada, mientras que la pobreza alcanzó al 32,3% de la población en el primer semestre. En ese contexto, el riesgo país cerró el 25 de septiembre en 609 puntos básicos, su nivel más alto desde abril, y el S&P Merval cedió 1,57% en la rueda.
Los cinco componentes cayeron
La evaluación sobre la preocupación del Gobierno por el interés general fue el componente que más retrocedió: 12,3%, hasta 1,50 puntos. También cayó 9,3% la evaluación general de la gestión, hasta 1,60 puntos.
La percepción de eficiencia se ubicó en 1,94 puntos (-3,5%) y la capacidad para resolver problemas retrocedió 4%, hasta 2,20 puntos. La honestidad fue el componente mejor valorado, con 2,45 puntos, pese a una baja mensual de 2,9%.
El promedio del ICG durante la gestión de Milei descendió a 2,34 puntos. Para el mismo tramo de sus mandatos, los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández promediaban 2,47 y 1,86 puntos, respectivamente.
Brecha de género y una caída fuerte entre los jóvenes
La confianza fue de 2,19 puntos entre los hombres (-3%) y de 1,62 puntos entre las mujeres (-9,2%), una brecha de 0,57 puntos.
Por edad, los jóvenes de 18 a 29 años siguen siendo el segmento con mayor nivel de confianza, con 2,30 puntos, pero fueron los que más cayeron en el mes: 17,9%. El informe aclara que este grupo tiene menos casos en la muestra y, por lo tanto, menor precisión estadística. Entre los mayores de 50 años el ICG fue de 2,01 puntos, y entre los de 30 a 49, de 1,84.
El interior, más alto; el GBA, la excepción
El índice volvió a ser más alto en el interior del país, con 2,06 puntos (-8,4%). En la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en 1,84 puntos (-4,2%) y en el Gran Buenos Aires llegó a 1,72 puntos, con una suba de 0,2%.
Por nivel educativo, quienes completaron el secundario tuvieron el mayor registro, con 2,02 puntos (+15,5%). Quienes tienen estudios terciarios o universitarios anotaron 1,94 puntos (-14,4%), y el segmento con instrucción primaria descendió a 1,36 puntos.
La confianza también varió según la experiencia con la inseguridad: entre quienes no fueron víctimas de delitos en los últimos 12 meses, el ICG fue de 2,12 puntos; entre quienes sí lo fueron, 1,41 puntos.
Las expectativas económicas, el factor que más ordena
El valor más alto correspondió a quienes creen que la economía mejorará dentro de un año: 4,03 puntos. Entre quienes esperan que se mantenga sin cambios, el ICG fue de 2,40 puntos; entre quienes prevén un empeoramiento, cayó a 0,38 puntos.
La encuesta fue realizada por Poliarquía Consultores entre el 1 y el 9 de septiembre de 2026, sobre 1.000 personas mayores de 18 años residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes. El margen de error informado fue de ±0,06 puntos.