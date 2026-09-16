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Miércoles, 16 de septiembre de 2026

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China respaldó el reclamo argentino por Malvinas: "Siempre brindó un firme apoyo"

El embajador Wang Wei apuntó que el gigante asiático "acompaña el legítimo reclamo" del país sobre el archipiélago.

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China volvió a respaldar a la Argentina en su reclamo de soberanía por Islas Malvinas. Lo hizo su embajador en Argentina Wang Wei.

En el marco del 77° de la fundación de la República Popular China, Wei el representante del gigante asiático resaltó que Beijing "acompaña el legítimo reclamo" del país sobre el archipiélago.

Sobre esa línea, resaltó que "desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace 54 años, China y Argentina siempre se han brindado un firme apoyo mutuo en temas relacionados con sus intereses fundamentales".

Además, resaltó que "desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace 54 años, China y Argentina siempre se han brindado un firme apoyo mutuo en temas relacionados con sus intereses fundamentales".

Wang vinculó el apoyo al país en su reclamo al principio de Una sola China, reconocido por Argentina. "China valora la adhesión del gobierno y sociedad argentina al principio de Una Sola China. De nuestra parte, China acompaña el legítimo reclamo de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas", mencionó.

A su vez, sostuvo que China mantendrá su posición como "segundo socio comercial", "primer destinatario de las exportaciones agroindustriales" e "importante fuente de inversiones para la Argentina".

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