Citan a Cristina Kirchner y a Máximo a indagatoria por la causa Hotesur-Los Sauces

En las últimas horas se dio a conocer que la Justicia citó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo, Máximo Kirchner, a una audiencia por la causa Hotesur-Los Sauces.

Ambos deberán presentarse el próximo viernes 4 de septiembre a las 10 en Comodoro Py, por la investigación de presuntos mecanismos de "retornos" o sobornos vinculados a la obra pública.

Vale recordar que los dos están acusados por lavado de dinero y asociación ilícita. El juicio oral comenzaría antes de fin de año, con un ritmo más intenso: dos o tres jornadas semanales y presencialidad.

Organización del debate oral

La resolución, que lleva la firma de los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni, tiene como objetivo principal agilizar el proceso judicial y evitar demoras una vez iniciado el debate.

Según lo establecido por la Cámara Federal de Casación Penal, en esta instancia se determinará la frecuencia de las audiencias y el tiempo estimado del juicio, datos necesarios para fijar la fecha definitiva del inicio del debate.