Citan a declarar a las jubiladas que le prestaron dinero a Manuel Adorni para comprar una propiedad en Caballito

El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar a cuatro mujeres que figuran como prestamistas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En primer turno, el jueves 9 de abril será el turno de declarar como testigos de Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, quienes le vendieron el departamento de Caballito en el que Adorni vive hoy y le otorgaron una hipoteca no bancaria por 200.000 dólares, equivalente a casi el 90% del valor de compra.

Las citadas jubiladas actuaron como vendedoras y prestamistas, al venderles la propiedad a Adorni y otorgarle más del 85% del dinero que él les pagó

Por su parte, para el próximo lunes fueron citadas Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, que figuran como que le facilitaron 85.000 dólares y 15.000 dólares el mismo día que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, adquirió una propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

La declaración de "Huguito" Morales

Hugo Morales (ex futbolista e ídolo de Lanús en la década del 90) declaró como testigo en la causa y confirmó haberle vendido el inmueble a las jubiladas Viegas y Sbabo de Caballito por 200 mil dólares y en mayo de 2024.

En noviembre de ese mismo año, estas dos mujeres le vendieron la unidad a Adorni y a su esposa Bettina Angeletti, financiada mediante un crédito hipotecario del cual son acreedoras en partes iguales (100 mil dólares cada una). La transacción se hizo por 230.000 dólares.