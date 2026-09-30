Coloquio de IDEA 2026: la grilla completa día por día en Mar del Plata

El 62° Coloquio de IDEA se lleva a cabo en el Hotel Sheraton de Mar del Plata bajo el lema "Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia". Qué es el Coloquio de IDEA.

La cita empresarial reúne a más de mil ejecutivos para debatir la competitividad, el empleo y la inserción internacional de la Argentina. El evento cuenta con las participaciones virtuales del presidente Javier Milei y del ministro Luis Caputo, quienes enviaron exposiciones grabadas por encontrarse en la Argentina Week en París.

Cronograma del primer y segundo día de conferencias

El primer bloque de debates se concentra en las tendencias globales, el consumo y los procesos de estabilización macroeconómica:

Miércoles 30 de septiembre: Apertura a cargo de las autoridades del foro, seguida por las disertaciones de los analistas Margaret Myers , Guillermo Oliveto y Mark Esposito . Tras la intervención del expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou , la jornada concluye con el mensaje grabado del jefe de Estado argentino.

Jueves 1° de octubre: Exposición técnica del economista Esteban Klor sobre la experiencia de estabilización en Israel. El bloque judicial y de calidad institucional suma al fiscal Diego Luciani y a Jimena de la Torre, moderados por el periodista José del Rio. La tarde abarca paneles educativos con la participación de Mariano Narodowski y José Goity.

El cierre del viernes y la agenda económica

El tramo final del foro empresarial enfoca su análisis en las reformas estructurales y las proyecciones del mercado financiero: