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Miércoles, 30 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
AGENDA

Coloquio de IDEA 2026: la grilla completa día por día en Mar del Plata

El encuentro empresarial reúne a líderes corporativos, economistas y políticos, con intervenciones virtuales del mandatario nacional y del ministro de Economía.

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El 62° Coloquio de IDEA se lleva a cabo en el Hotel Sheraton de Mar del Plata bajo el lema "Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia". Qué es el Coloquio de IDEA.

La cita empresarial reúne a más de mil ejecutivos para debatir la competitividad, el empleo y la inserción internacional de la Argentina. El evento cuenta con las participaciones virtuales del presidente Javier Milei y del ministro Luis Caputo, quienes enviaron exposiciones grabadas por encontrarse en la Argentina Week en París.

Cronograma del primer y segundo día de conferencias

El primer bloque de debates se concentra en las tendencias globales, el consumo y los procesos de estabilización macroeconómica:

  • Miércoles 30 de septiembre: Apertura a cargo de las autoridades del foro, seguida por las disertaciones de los analistas Margaret Myers, Guillermo Oliveto y Mark Esposito. Tras la intervención del expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou, la jornada concluye con el mensaje grabado del jefe de Estado argentino.

  • Jueves 1° de octubre: Exposición técnica del economista Esteban Klor sobre la experiencia de estabilización en Israel. El bloque judicial y de calidad institucional suma al fiscal Diego Luciani y a Jimena de la Torre, moderados por el periodista José del Rio. La tarde abarca paneles educativos con la participación de Mariano Narodowski y José Goity.

El cierre del viernes y la agenda económica

El tramo final del foro empresarial enfoca su análisis en las reformas estructurales y las proyecciones del mercado financiero:

  • Viernes 2 de octubre: Presentación del reporte macroeconómico impulsado por el economista Santiago Bulat y el especialista Luciano Laspina. Debate sobre el mercado laboral con la presencia del dirigente gremial Cristián Jerónimo y de la exfuncionaria María Migliore.

  • Cierre de la jornada: Intervención corporativa de Ryan McInerney, máximo ejecutivo global de Visa, y exposición económica a cargo de Esteban Domecq. El evento culmina con las palabras finales de las autoridades del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina.

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