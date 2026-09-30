¡EN VIVO! Coloquio de IDEA: debate por el crecimiento y Milei habla desde París

El 62° Coloquio de IDEA inicia este miércoles en Mar del Plata bajo el lema "Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia".

El encuentro reúne a más de mil dirigentes del sector privado para debatir estrategias orientadas a consolidar la estabilidad económica y promover la competitividad en Argentina.

El presidente Javier Milei intervendrá de forma virtual desde París, en el marco de una menor presencia de funcionarios nacionales debido a la coincidencia con la Argentina Week.

Agenda de largo plazo y el cruce hacia la estabilización

La apertura del foro está a cargo de Fabián Kon, presidente de esta edición del encuentro y directivo del Grupo Galicia.

Las deliberaciones se estructuran sobre cuatro ejes centrales: las megatendencias globales como la inteligencia artificial, los pilares de la estabilidad macroeconómica, las condiciones para mejorar la competitividad productiva y el desarrollo del talento a través de la educación y el trabajo.

Entre los ejecutivos predomina la coincidencia sobre la necesidad de sostener el orden fiscal y avanzar hacia la apertura de mercados bajo normas claras.

Sin embargo, persisten debates internos vinculados a la velocidad de la transición y a las dificultades que enfrentan diversos sectores industriales para reactivar la actividad en un contexto de reacomodamiento del consumo.

Disertantes internacionales y cierre de la jornada

La primera jornada incluye exposiciones de especialistas como Margaret Myers, de la Johns Hopkins University, y Mark Esposito, académico de la Northeastern University y la Harvard University, quienes abordan el impacto de la geopolítica y las nuevas tecnologías.

Asimismo, el economista Esteban Klor, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, analiza la experiencia de estabilización en Israel.

Hacia el cierre del bloque de apertura expone Luis Lacalle Pou, expresidente de Uruguay, con una presentación enfocada en los procesos de ordenamiento económico de la región.

La jornada concluye con la palabra del jefe de Estado argentino, quien brinda su perspectiva sobre el rumbo macroeconómico y los desafíos del sector privado.