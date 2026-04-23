Cómo es la situación general del Jefe de Gabinete en la causa por enriquecimiento

La recopilación de datos sobre la situación patrimonial de Manuel Adorni lleva tiempo. Desde hace dos meses, cada día, surge información nueva que complica más y mas al jefe de Gabinete de Ministros, al que el presidente dijo, en un futuro, se le deberán pedir disculpas.

Hasta que llegué ese momento, el fiscal Gerardo Pollicita sigue investigando y encontrando datos que llevan a pensar que Adorni gastó cerca de 150.000 dólares en efectivo que no poseía. En el día de ayer, el representante del Ministerio Público confirmó, mediante el informe de la agencia de viajes, que el funcionario gastó casi 9 mil dólares en efectivo para alojarse en Aruba entre diciembre de 2024 y enero de 2025. En ese destino no tiene tampoco movimientos en su tarjeta de crédito, por lo cual su manutención y la de su familia también se llevó a cabo con dinero contante y sonante. Por otro lado la empresa Latam, indicó que pagó los pasajes del mismo modo y que el gasto estuvo en el orden de los 4.600 dólares para los cuatro turistas.

Asimismo y siguiendo con los gastos menores, Adorni dijo haber solventado de su bolsillo el viaje de regreso de su esposa, Bettina Angeletti desde Nueva York, la travesía que disparó el caso. La dama viajó en primera y abonó por ese pasaje, más que el de toda su familia de ida y vuelta a Aruba: 5.400 dólares.

Por otro lado, el día de ayer también declaró el encargado del edificio de la calle Miró al 500 en el coqueto barrio de Caballito, donde Adorni vive desde diciembre pasado. El trabajador informó que el jefe de Gabinete compró todos los electrodomésticos de su casa nuevos y que lo sabe porque el mismo los instaló: lavarropas de última generación, heladera, lavavajillas, etc, cuyo costo todavía no está estimado.

Para la adquisición de dicha suntuosa vivienda, el funcionario aportó 30.000 dólares en efectivo (el efectivo es un común denominador permanente en todas las operaciones), y se endeudó con un crédito hipotecario sin intereses que debe cancelar el próximo noviembre por 200.000 mil dólares más. Por otro lado, su amigo Pablo Feijoó, declaró ayer ante el fiscal, que se comprometió a pagarle por las refacciones otros 65.000 dólares, solo de palabra sin documentación mediante.

Asimismo, para la compra de su casa del country Indio Cuá, sacó una hipoteca de 100.000 dólares sobre su departamento de la Avenida Asamblea, y puso, otra vez, 20.000 dólares más en efectivo. Respecto a la deuda por esa hipoteca, las acreedoras declararon en Comodoro Py, que Adorni ya les devolvió 30.000 dólares, en efectivo.

Otro de los informes que ayer conmovió al fiscal cuando lo recibió, indica que el jefe de Gabinete recibió, siendo funcionario, transferencias en criptomonedas, no queda claro todavía desde la cuenta de quien ni en concepto de qué.

Faltan pocas declaraciones de las necesarias para que el fiscal defina pedir la indagatoria de Adorni. Una de ellas es la del contratista que realizó las refacciones en Indio Cuá, para saber exactamente de que trataron, cuanto abonó por las mismas y si lo hizo también en efectivo.

La Justicia investiga además, un viaje de la esposa de Adorni, Bettina Angelettí que se habría realizado con sus hijos pero sin el funcionario a Disney, siendo funcionario y que también habría sido solventado completamente en efectivo y otro viaje mes, en este caso de Angeletti sin marido y sin niños, a España y tal vez otros destinos europeos.

En síntesis, la Justicia tiene comprobado que el ministro coordinador efectuó gastos en dólares y en efectivo por, al menos, 149.000 dólares que no tienen respaldo en sus declaraciones juradas ni en sus ingresos "en blanco", y que tiene pendientes de pago, para antes de fin de año, al menos, otros 335.000 dólares que nadie sabe como tiene pensado hacerles frente.