Compró el departamento debajo de Cristina y viajó 70 veces al exterior: quién es la sindicalista bajo investigación

María Soledad Calle sumó 70 viajes al exterior desde 2022, con destinos que incluyeron España, México, Francia, Estados Unidos, Turquía, Austria, Alemania, Italia, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia y Panamá. En varios casos repitió destinos y participó de congresos y actividades vinculadas a su rol gremial. Ese recorrido se dio mientras ocupaba un lugar dentro de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y participaba en la federación sindical IndustriALL Global Union para América Latina y el Caribe, y coincidió con el período en el que quedó ligada a USEM SA, la empresa que recibió el contrato para administrar parte de los fondos del sindicato.

Un viaje por mes, destino tras destino

Según registros migratorios, en 2023 Calle realizó 11 viajes al exterior. Ese año visitó Uruguay, México, Francia, Brasil, Italia y Sudáfrica, aunque este último destino figuró en los registros como Holanda porque utilizó la aerolínea KLM. En junio viajó a Sudáfrica para participar de la Conferencia Política de Medio Término de IndustriALL, y un mes antes había estado en México, donde se fotografió junto al entonces embajador argentino Carlos Tomada.

El ritmo aumentó en 2024, con 12 salidas del país, prácticamente una por mes. Uno de esos viajes la llevó a Brasilia, donde participó de una actividad junto a la senadora Anabel Fernández Sagasti y el exlegislador Oscar Parrilli; también pasó por Viena, Austria. En 2025 volvió a registrar 12 viajes: recorrió tres veces Europa -entre otras actividades, el IV Congreso de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, en Toledo, España-, realizó una salida a Estados Unidos y completó el resto en América Latina. En lo que va de 2026 ya concretó 18 salidas del país.

El manejo de los fondos de la UOM y la Justicia

El recorrido internacional se superpone con su actividad dentro del gremio. Calle llegó a la UOM por su cercanía con Abel Furlán, dirigente desplazado por la Justicia en mayo de este año. En noviembre de 2022 publicó una fotografía desde Ginebra, Suiza, cuando se incorporó a IndustriALL: "Traemos la consigna de la UOM como bandera para todas las luchas: 'No hay solución gremial sin solución política'", escribió entonces.

Para febrero de 2023 ya administraba parte de los fondos del sindicato. La UOM le cedió a USEM SA, empresa en la que figura como vicepresidenta, la administración del 80% de los aportes de sus aproximadamente 200.000 afiliados. El contrato establecía que USEM recibiera el 0,5% del total, un negocio que habría representado unos $100 millones mensuales. La operación quedó bajo investigación: el juez Julián Ercolini pidió documentación a distintos organismos, obtuvo los libros contables de la empresa e incorporó registros bancarios de los últimos dos años. Calle rechazó las acusaciones: "Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asignan".

La situación cambió tras la intervención del gremio. El 16 de julio, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo habilitó al interventor Alberto Biglieri a suspender el contrato con USEM; un mes antes, Calle había sido despedida de la UOM. La Justicia había intervenido el sindicato después de las elecciones del 18 de marzo, un proceso que los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González concluyeron que "no garantizó una elección confiable, segura ni transparente". Así, los 70 viajes de Calle quedan dentro de una historia que combina actividad sindical, participación en organizaciones internacionales e investigación judicial sobre el manejo de fondos gremiales.