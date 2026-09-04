Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 4 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
DETALLES

Con amplia participación de afiliados, Cavalieri renueva su mandato al frente del Sindicato de Comercio

En las últimas horas se confirmó el triunfo de la Lista Azul, la fórmula encabezada por Cavalieri y Carlos Pérez. Más de 16.200 afiliados se hicieron presentes para emitir su voto.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference


El Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal (SEC) confirmó hoy el triunfo de la Lista Azul, la fórmula encabezada por Armando Cavalieri y Carlos Pérez, en una jornada electoral en la que más de 16.200 afiliados concurrieron a votar. Con este sólido respaldo, la lista oficialista mantendrá el liderazgo de la entidad porteña y de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).

El proceso electoral contó con la debida validación institucional y judicial, luego de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocara la oficialización de la Lista Celeste-Verde al confirmarse, mediante peritajes caligráficos, irregularidades en 1.238 firmas que le impidieron cumplir con los requisitos reglamentarios de la convocatoria.

"La gran participación de nuestros afiliados es una clara demostración de la consolidación y unidad del Sindicato de Comercio. En una coyuntura donde las políticas del Gobierno Nacional plantean grandes desafíos para el mundo laboral, la fortaleza de nuestra organización es la herramienta principal para defender con firmeza la dignidad, el salario y las conquistas de cada trabajador mercantil", expresó Armando Cavalieri.

El reelecto Secretario General agregó: "Frente al escenario nacional actual, un gremio unido y consolidado es indispensable para actuar con representatividad y peso estratégico. Iniciamos este nuevo período reafirmando el compromiso inquebrantable de estar al frente de las discusiones nacionales, al lado de la familia mercantil y en constante protección de sus derechos". 

Esta nota habla de:
1
Jubilados con DNI de 0 a 9 cobran con aumento en septiembre
PREPARATE

Jubilados con DNI de 0 a 9 cobran con aumento en septiembre

2
Ubicaron a Mariano Martínez en Córdoba, el estudiante que estaba desaparecido
NUEVAS PISTAS

Ubicaron a Mariano Martínez en Córdoba, el estudiante que estaba desaparecido

3
El motivo sentimental que menciona la familia sobre la partida de Mariano Martínez
EXCLUSIVO

El motivo sentimental que menciona la familia sobre la partida de Mariano Martínez

4
Quién es el argentino acusado de masacrar a un reconocido músico y su familia en México
HORROR

Quién es el argentino acusado de masacrar a un reconocido músico y su familia en México

5
Once jóvenes abusaron sexualmente de una chica de 16 años, se filmaron y lo subieron a redes sociales
VAN A JUICIO

Once jóvenes abusaron sexualmente de una chica de 16 años, se filmaron y lo subieron a redes sociales

Últimas noticias de Sindicato de Empleados de Comercio