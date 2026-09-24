Con cambios, el Senado tratará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Este jueves se llevará a cabo una sesión ordinaria en el Senado en la que La Libertad Avanza (LLA) buscará aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). No obstante, en caso de que sea sancionada, la iniciativa deberá volver a Diputados ya que se realizaron cambios al proyecto.

Es que para garantizar el acompañamiento de sus habituales aliados, el oficialismo aceptó modificar el proyecto con el objeto de que el Senado mantenga la exclusividad para la elección y remoción de los directores de la institución bancaria, que se harán por mayoría absoluta.

Así se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria, donde LLA y los denominados opositores dialoguistas definieron el temario de la sesión prevista para las 12, que contempla también los cambios a la ley de Zonas Frías.

Modificaciones a la reforma del Banco Central

Para destrabar el temario de la sesión, el oficialismo debió modificar uno de los puntos más resistidos de la reforma del Banco Central: el mecanismo para remover a sus autoridades. El texto aprobado en Diputados e impulsado por el Gobierno de Javier Milei, establece una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para destituir a un director.

El oficialismo acordó realizar cambios a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Pero tras la negociación, La Libertad Avanza y sus aliados acordaron bajar esa exigencia por lo que ya no hará falta el respaldo de Diputados ni los dos tercios, sino una mayoría absoluta de 37 votos dentro del propio Senado, que además conservará la potestad exclusiva de designar y remover a los directores del BCRA. De aprobarse estas reformas, el proyecto deberá volver a la Cámara baja para que se convierta en ley.

Zonas frías

La segunda iniciativa que se debatirá este jueves es la que modifica el esquema de subsidios al gas para zonas frías, que fue ampliado en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández.

El objetivo del proyecto impulsado por el Gobierno es dar marcha atrás con esa extensión y reducir el alcance geográfico automático del beneficio, reservado para las regiones de clima más extremo como la Patagonia, Malargüe y la Puna. De esta forma, perderían el beneficio los usuarios de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.