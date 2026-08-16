Con fuerte mensaje, Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por el endeudamiento de las familias

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei a través de una columna de opinión publicada este domingo.

El mandatario bonaerense advirtió que el aumento constante de la morosidad y las deudas familiares dejó de ser un problema individual para convertirse en una crisis social estructural impulsada por el programa económico del Gobierno Nacional.

En el artículo periodístico, el funcionario citó indicadores sobre la capacidad de pago de los hogares y señaló que más del 60% de la población adulta registra algún tipo de obligación financiera.

Según el análisis del dirigente provincial, el recurso al endeudamiento responde a la necesidad de cubrir consumos básicos como alimentos, medicamentos, alquileres y tarifas de servicios públicos.

El incremento de los niveles de morosidad y crédito de subsistencia

De acuerdo con las estadísticas difundidas por Axel Kicillof, la mora del sistema bancario trepó del 2,5% al 12,8%, mientras que en las billeteras virtuales alcanzó el 24,5%.

El deterioro de los indicadores afectó de forma directa al financiamiento mediante tarjetas de crédito, donde el incumplimiento de pago alcanzó un pico del 36,4%, junto a un incremento sostenido en las financieras no bancarias.

"Si millones de familias empiezan a endeudarse al mismo tiempo para comprar alimentos, pagar servicios o llegar a fin de mes, ya no estamos frente a una suma de errores individuales: estamos frente a las nefastas consecuencias del modelo económico", afirmó Axel Kicillof.

El mandatario rechazó el postulado oficial sobre la autorresponsabilidad del consumidor y calificó el accionar del Poder Ejecutivo como un esquema de "Estado desertor".

Críticas al modelo económico y el planteo de cara al futuro político

El referente del peronismo sostuvo que la combinación de caída en el poder adquisitivo, desempleo y desregulación financiera generó un estrangulamiento económico sobre la población trabajadora y la clase media.

En ese marco, advirtió que la pérdida de poder de compra de las jubilaciones y los salarios empujó a más de seis millones de personas a la cesación de pagos.

De cara al futuro escenario institucional de Argentina, el gobernador bonaerense concluyó que la próxima gestión administrativa deberá modificar la orientación del modelo productivo.

La propuesta central contempla recomponer los ingresos reales y el nivel de empleo para garantizar que las familias puedan sostener sus condiciones de vida mediante el trabajo formal en lugar de recurrir a la refinanciación sistemática.