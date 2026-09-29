Con la ministra de Seguridad presente, la mesa política realizó una nueva reunión en Casa Rosada

Este martes se llevó adelante una nueva reunión de la mesa política del Gobierno, en un encuentro que contó con la participación de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Junto a Monteoliva, el Ejecutivo señaló que se analizó con preocupación la "escalada de inseguridad registrada durante las últimas semanas en distintos centros urbanos", y el episodio vivido por el custodio de la ministra, que fue baleado por dos motochorros.

Por su parte, también se evaluaron los procedimientos y el operativo de seguridad previstos con motivo de la visita del Papa, con especial atención a las distintas medidas de prevención y coordinación necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades previstas durante su estadía.

Hubo foco en las medidas de prevención y en los esquemas de coordinación entre fuerzas de diversas jurisdicciones, como Córdoba y provincia de Buenos Aires, para garantizar el desarrollo de las actividades oficiales.

En el plano parlamentario, la Mesa evaluó el trayecto para el tratamiento de la reforma electoral en la Cámara de Senadores, como así también la evolución en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas.

La reunión estuvo integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.