Con Nardini a la cabeza, Malvinas Argentinas celebró el Día de la Niñez con más de 150 mil personas

El municipio de Malvinas Argentinas, encabezado por el intendente Leo Nardini, cerró los festejos por el Día de la Niñez con dos jornadas consecutivas, al aire libre y totalmente gratuitas, que convocaron a más de 150 mil personas de todas las edades, según informó la gestión. Familias del distrito y de toda la región se acercaron al predio municipal para disfrutar de una propuesta que ya se sostiene año a año como política pública.

Durante su recorrida por el lugar, Nardini destacó el sentido del evento: "Son 10 años de sostener una política pública en nuestro municipio, con los valores de compartir en familia y garantizar que los chicos en su día sean todos iguales. En un momento económico difícil, este evento es sin costo para las familias, porque es una inversión del Estado que hacemos con mucho corazón y el trabajo de todas las áreas".

Juegos, talleres y shows para toda la familia

La agenda combinó recreación, cultura y educación en un mismo predio. Entre las atracciones estuvieron la Plaza Blanda, los inflables, la pista de autos, el Parque Mágico, la kermesse, el Planetario Móvil, talleres culturales y una feria de artesanos locales. A eso se sumaron el Shambala Circo, acrobacias en trapecio y juegos de construcción, junto a propuestas educativas de medioambiente como el Ecopunto de reciclaje y una experiencia de realidad virtual sobre la flora y la fauna del municipio.

Los cierres de cada jornada fueron los momentos más convocantes. El sábado, las Guerreras Doradas coronaron la tarde con música, magia y un mensaje inspirador. El domingo, el turno fue para La Granja de Zenón, que desplegó una aventura de canciones, juegos y sorpresas que hizo cantar y reír a grandes y chicos.

Diez años de una política para las infancias

Desde 2016, la gestión municipal repite cada año esta celebración con jornadas abiertas y gratuitas, con el objetivo de que todas las familias accedan a propuestas culturales y recreativas de calidad, sin distinciones económicas ni sociales. La continuidad de la iniciativa, remarcaron desde el municipio, reafirma el compromiso de Malvinas Argentinas con el bienestar de los niños y las niñas.

Nardini recorrió las dos jornadas y compartió con los vecinos en cada espacio. "Muchos nenes me conocen de las promesas a la bandera y de lo cotidiano, de estar ahí, de ir a las escuelas, de recorrer, de compartir los días del niño. Todo eso es política pública, todo eso es lo que tratamos de construir con mucho corazón acá en Malvinas Argentinas", señaló el intendente, y ratificó que, aun en un contexto difícil, el municipio seguirá adelante con propuestas de esparcimiento para la familia.