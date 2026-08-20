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Jueves, 20 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
PICANTE

Con un fuerte mensaje, Milei celebró que el salario superó la inflación

El Presidente cruzó a críticos y analistas luego de que los haberes registraran un avance superior al costo de vida en los últimos doce meses.

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El presidente Javier Milei celebró públicamente la difusión del Índice de Salarios tras confirmarse que los ingresos le ganaron a la evolución de los precios en la medición interanual a junio. 

El mandatario reaccionó a los datos oficiales respaldando la lectura de la recuperación del poder adquisitivo en el escenario macroeconómico actual.

El cruce en redes sociales y la reacción oficial

El Jefe de Estado reposteó el mensaje de un analista económico y de mercados que destacaba el desempeño de los ingresos: "Los salarios en 12 meses crecen el 35,7% anual a junio del año 2026, inflación igual periodo 33,5% anual. Gran recuperación".

Al compartir dicha publicación, Javier Milei agregó un fuerte mensaje dirigido hacia sectores críticos de su programa económico: "Ups! ¿De qué se van a dibujar los periodistas ensobrados, los econochantas y los políticos demagogos repetidores de relatos estúpidos? CIAO!".

Los datos del INDEC detrás del debate público

La publicación presidencial se dio tras la presentación del informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el cual confirmó un incremento general de los salarios del 2,9% en junio frente a una inflación mensual del 1,9%.

El reporte elaborado por el INDEC detalló que el mayor impulso del mes provino del sector privado no registrado con una suba del 4,4%, seguido por el sector público con un 3,4% y el sector privado registrado con un 1,9%.

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