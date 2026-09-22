Causa ANDIS: confirmaron el procesamiento de Diego Spagnuolo

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y de otros 18 implicados en la investigación por presuntos sobornos y contrataciones irregulares dentro del organismo.

El tribunal rechazó los planteos presentados por las defensas para anular la causa y convalidó las imputaciones por defraudación a la administración pública, cohecho y asociación ilícita.

Un esquema de direccionamiento y pago de retornos

La resolución judicial ratificó la hipótesis sobre el funcionamiento de una estructura dedicada al favorecimiento indebido de droguerías en los procesos de adquisición de insumos médicos de alto costo.

La maniobra incluía simulaciones en las compulsas de precios para direccionar las adjudicaciones a un grupo selecto de firmas a cambio de sobornos.

Dentro de los procesados ratificados por la alzada figuran Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvete, señalados junto a Diego Spagnuolo como presuntos organizadores del esquema. La causa, iniciada a partir de la divulgación de audios sobre la mecánica de retornos, continúa bajo la instrucción en el juzgado subrogado por el juez Ariel Lijo.

Rechazo a las nulidades presentadas por la defensa

El fallo de tribunal de apelaciones desestimó los recursos presentados por la defensa del exdirector, que buscaban invalidar la investigación argumentando irregularidades en las grabaciones que dieron origen al expediente. Los magistrados concluyeron que existen elementos de prueba independientes para sostener el avance del proceso penal.

Entre las pruebas valoradas en el expediente figuran registros de encuentros presenciales, inconsistencias en las ofertas presentadas por los proveedores y secuestros de elementos vinculados al manejo de dinero en efectivo. La decisión deja a los imputados a un paso del juicio oral y público.