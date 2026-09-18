Conflicto en FATE: La Justicia ordenó el desalojo de la fábrica y los trabajadores siguen con la toma

Tras seis meses ininterrumpidos de conflicto, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo en la Fábrica Argentina de Telas Engomadas (FATE). Todo comenzó cuando los dueños de la empresa anunciaron el cierre de la planta fabril y el despido de 920 trabajadores.

Ante la noticia, que se conoció el 18 de febrero pasado, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) llevó adelante la ocupación de las instalaciones ubicadas en la localidad de Virreyes, al considerar que los dueños llevaban a cabo un lockout ilegal.

Desde el móvil de Crónica TV, se registran momentos de profunda incertidumbre a las puertas del predio. Allí se mantiene una doble modalidad de protesta: por un lado, un acampe con carpas sobre la vía pública a cargo de ex empleados y organizaciones de apoyo; por el otro, la permanencia de un grupo de trabajadores en el interior de la planta industrial.

"Primero no nos pagaban, nos debían los salarios; después las indemnizaciones y, cuando empezaron a pagar, pagaron mal. Lo que entendemos es que esto es un lockout patronal y la fábrica debería estar funcionando", expresó uno de los empleados presentes en FATE.

Ante la inminencia de la medida dictada por la Justicia este jueves, los gremios del sector, junto a organizaciones sociales y políticas, convocaron a realizar un "abrazo solidario" al predio industrial como muestra de respaldo a los operarios que permanecen adentro.

"Llamamos a todos a acercase desde ahora mismo a la puerta de la planta a poyar a los trabajadores de FATE ante semejante injusticia, así como a reforzar la presencia en la madrugada, y anunciamos que mañana 18 de septiembre a las 10 de la mañana se realizará un abrazo y conferencia de prensa en la puerta de planta", indicó el sindicato.

Al cumplirse seis meses de conflicto, el titular de la organización gremial, Alejandro Crespo, explicaba en conferencia de prensa: "Acabamos de recorrer la planta para hacer un inventario. La cantidad de materia prima que hay permitiría producir durante más de un año".

Como bien se informó en distintas ocasiones, mientras el expediente de FATE avanzó en los tribunales bonaerenses, decenas de obreros de larga antigüedad se han visto obligados a volcarse al trabajo informal, como el manejo de autos por aplicación o changas temporales, para garantizar el sustento básico diario a la espera de cobrar lo que legalmente les corresponde.