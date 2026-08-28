Consejo del Salario: el Gobierno apuntó contra los sindicatos y defendió la virtualidad de la reunión

El Gobierno nacional oficializó la postura del Poder Ejecutivo tras el fracaso de la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, la cual derivó en la intervención estatal mediante laudo al no alcanzarse un entendimiento entre los representantes empresarios y los sindicatos.

Desde el área coordinada por Sandra Pettovello, se justificó la utilización del formato a distancia y se apuntó contra las posturas manifestadas por las centrales obreras como la CGT y la CTA.

Por su parte, así fue la respuesta de la central obrera.

El respaldo a la modalidad virtual y críticas a los gremios

Desde el Ministerio de Capital Humano defendieron de manera categórica el desarrollo del encuentro bajo la modalidad remota, argumentando que este tipo de plataformas facilita el seguimiento técnico de los debates y asegura la equidad entre los participantes.

En ese sentido, las autoridades remarcaron que el formato digital "garantiza transparencia y claridad", manifestando además que "resulta llamativo que se cuestionaste esta herramienta" por parte de los sectores gremiales.

La utilización de la vía virtual permitió, según la visión del Ejecutivo, optimizar el desarrollo de las negociaciones sin desplazamientos innecesarios, garantizando un registro fidedigno de las intervenciones.

No obstante, las diferencias entre las pretensiones de los trabajadores y los ofrecimientos del sector privado impidieron acercar las cifras requeridas para fijar el nuevo piso remunerativo.

La definición del haber básico mediante resolución oficial

Frente a la falta de consenso en la mesa de discusión, las autoridades confirmaron que el Estado asumirá la potestad reglamentaria correspondiente para fijar la pauta salarial.

De esta forma, el Gobierno nacional aplicará la herramienta legal establecida para resolver la falta de concordancia salarial entre las partes.

"Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes en el marco del Consejo del Salario Mínimo, el Gobierno nacional procederá a laudar conforme a las facultades y mecanismos previstos para estos casos", expresaron de manera oficial. Con esta medida, la Secretaría de Trabajo y Empleo será la encargada de determinar la cifra definitiva que regirá para el salario mínimo en todo el país.