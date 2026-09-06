Consultado por su apoyo a las Islas Malvinas, Donald Trump cuestionó al Reino Unido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó con dureza al Reino Unido por no brindar apoyo militar a las tropas estadounidenses durante el conflicto en Irán y puso en duda la capacidad operativa británica en la causa de las Islas Malvinas.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron en una entrevista concedida al medio británico GB News, donde recriminó la falta de barcos y presencia naval europea en el Estrecho de Ormuz.

Cuestionamientos a la OTAN y al rol británico en el Estrecho de Ormuz

El líder republicano expresó su disgusto con las autoridades en Londres y con la OTAN por la ausencia de colaboración militar frente a las tensiones energéticas globales. Según sus dichos, resulta contradictorio que las potencias europeas no colaboren en el resguardo marítimo cuando consumen gran parte del crudo que transita por la región.

"Tu país no estuvo ahí para ayudarme. No necesitábamos ayuda, pero sí le pregunté a la OTAN, y le pregunté a tu antiguo líder: '¿Por qué no enviaron un par de barcos?'".

"La OTAN no estaba allí, a pesar de que la mayoría de esos países obtienen una gran parte de su petróleo de allí. Así que lo estamos haciendo por nuestra cuenta".

Dudas sobre la capacidad operacional en las Islas Malvinas

Al ser consultado sobre el archipiélago austral y un eventual apoyo estratégico ante un reclamo de soberanía por parte de Argentina, el presidente norteamericano evitó garantizar un respaldo automático y recordó el conflicto bélico de 1982, cuestionando el presente del Reino Unido.

"Está muy lejos. Tu país no está bien". "Estuve allí cuando fue la guerra. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes se manejaron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino".

"El caso de las Malvinas es muy interesante, porque su país ya no es el mismo que hace 20 o 25 años. Pasó mucho tiempo. Ustedes fueron allí y lo recuperaron muy rápidamente, sin rodeos. Así que no sé si están preparados para hacer eso. Simplemente no sé si tienen la capacidad para hacerlo".

Respuestas diplomáticas y repercusión internacional

La controversia escaló a nivel diplomático internacional tras las declaraciones sobre las islas y el acuerdo por el archipiélago de Chagos entregado a la República de Mauricio, el cual calificaría de desacierto estratégico.

Desde el gobierno británico, la ministra Anna Turley salió al cruce para reafirmar la posición oficial: "Son británicas. Seguirán siendo británicas, lo tenemos muy claro. Como saben, el Gobierno no podría ser más claro. Las Malvinas son británicas. Seguirán siéndolo. Y esa es, sin duda alguna, nuestra postura".

En Argentina, el impacto del mensaje generó inmediata atención oficial por parte del presidente Javier Milei, en una jornada marcada por anuncios en cadena nacional respecto al reclamo de soberanía austral.