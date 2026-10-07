Consultoras que releva el Banco Central estimaron que la inflación fue del 1,9% en septiembre

Las consultoras que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pronosticaron una inflación de 1,9% para septiembre y anticiparon que cerrará en 30% en el año. A la vez, recortaron las proyecciones de crecimiento económico para 2026.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la estimación inflacionaria implicó un incremento de 0,1 puntos porcentuales respecto del sondeo anterior. A propósito de los meses venideros, el reporte del BCRA exhibe una desaceleración a 1,7% para octubre y 1,6% para noviembre. Sin embargo, en diciembre retomaría la tendencia alcista al ubicarse en 1,8% y el 2026 cerraría con una suba de 30%.

Publicamos el Relevamiento de Expectativas de Mercado de septiembre de 2026. Más información: https://t.co/NeJ0HaJ77L #REMBCRA https://t.co/P7A1WpslTQ — BCRA (@BancoCentral_AR) October 6, 2026

PBI, dólar y desocupación

En tanto, las perspectivas para la actividad económica mostraron un deterioro para el tercer trimestre y lo que resta del año. El conjunto de analistas estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) ajustado por estacionalidad se habría contraído el 1% en el tercer trimestre de 2026.

Asimismo, proyectó un aumento del 1,8% para el cuarto trimestre mientras que el año cerraría con un incremento de 1,5% con respecto al PBI de 2025.

El Banco Central difundió un nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

Con respecto al dólar, el mercado proyectó que cotizará a $1.545 en octubre y $1.614 hacia el fin de año. Es decir, arrojaría una variación interanual de 11,5% respecto de diciembre de 2025.

Por último, la tasa de desocupación abierta para el tercer trimestre de 2026 fue estimada en 7,5% de la Población Económicamente Activa y se espera una tasa de 7,7% para el cuarto trimestre del año.