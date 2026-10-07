Continúa el debate del proyecto para la Defensa de la Soberanía Nacional: cuándo se trataría en Diputados

La Cámara de Diputados tendrá este miércoles un nuevo plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto para avanzar con el debate del proyecto de "Defensa de la Soberanía Nacional" que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

La reunión arrancará a las 11 y contará con la participación de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy.

El objetivo de La Libertad Avanza (LLA) es emitir dictamen la semana que viene para llevar la iniciativa al recinto en una sesión especial que se convocaría para el 21 de octubre.

El proyecto consta de 133 artículos y, entre otros puntos, endurece sanciones económicas y penales a la explotación económica en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

En el último plenario, expusieron invitados propuestos por las bancadas opositoras que cuestionaron la propuesta del Poder Ejecutivo. Uno de ellos fue Jerónimo Guerrero Iraola, del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), que comparó al gobierno libertario con el de Mauricio Macri y aseguró que "ha regalado la iniciativa al Reino Unido en el Atlántico Sur".

Este miércoles se realizará un nuevo plenario de comisiones de Diputados.

En tanto, el ex ministro Daniel Filmus advirtió que el proyecto establece "protocolos de derribo, contempla el hundimiento de buques y prepara a las fuerzas armadas para operaciones no convencionales". Consideró que esas disposiciones "ofrecen al Reino Unido elementos para fortalecer su narrativa de amenaza ante sus aliados de la OTAN".

Los puntos clave del proyecto

La iniciativa impulsada por LLA prevé la inhabilitación y penas de prisión de hasta 20 años de prisión para directores o accionistas de empresas que exploten recursos renovables o no renovables en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, sin autorización argentina.

También se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables. Además, habrá un registro público de infractores y el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar a los allí inscriptos.

Por otra parte, se creará un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, titular de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Esta unidad tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.