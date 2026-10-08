Corredor Andes-Atlántico: una misión de Estados Unidos llegó a la Argentina para avanzar con inversiones de hasta USD 7.000 millones

Una misión oficial de Estados Unidos llegó a la Argentina esta semana para avanzar en la implementación del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa bilateral que contempla inversiones por alrededor de US$7.000 millones en sectores considerados estratégicos.

La delegación estadounidense comenzó su agenda el lunes 5 de octubre y permanecerá en el país hasta el viernes. Durante su estadía realizará una serie de actividades en Buenos Aires y el norte argentino, con el objetivo de identificar oportunidades de inversión y profundizar la cooperación entre ambos países.

La comitiva está integrada por representantes del Departamento de Estado, el Exim Bank y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC). Entre los funcionarios se encuentran Katrien Hinderdael, Danielle Monosson, Ryan Berg y Carter Mateer.

Corredor Andes-Atlántico: del anuncio a la acción. Una delegación conjunta del Departamento de Estado, el @EximBankUS y la @DFCgov ya está en la Argentina para profundizar el diálogo con autoridades locales y el sector privado en transporte, energía y minerales críticos. Así, el compromiso bilateral se traduce en hechos. October 5, 2026

Los representantes fueron recibidos este lunes por el canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín. Durante el encuentro se analizó la puesta en marcha del corredor, anunciado el pasado 23 de septiembre en Nueva York junto al subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

El proyecto busca impulsar inversiones en energía, minería, infraestructura y tecnología, además de mejorar la conexión entre las principales zonas productivas argentinas y los puertos del Atlántico.

Uno de los principales puntos de la visita será Jujuy, donde la delegación analizará oportunidades relacionadas con el litio y los minerales críticos, dos sectores considerados estratégicos para Estados Unidos.

La agenda también contempla evaluar alternativas de financiamiento, infraestructura y agregado de valor para la producción minera argentina. En este sentido, la participación conjunta de organismos financieros y funcionarios diplomáticos apunta a transformar los acuerdos políticos en proyectos concretos.

El Corredor Andes-Atlántico busca modernizar la infraestructura logística y facilitar el traslado de producción minera y energética hacia los puertos atlánticos y los mercados internacionales.