Corrupción en la Armada: trasfondo y detalles de la maniobra denunciada

La denuncia que expuso una compleja maniobra de desvío de fondos dentro de la Armada Argentina, reveló la magnitud del fraude interno. En el expediente figura que la suma total alcanzó los $981.148.567,88 mediante acreditaciones detectadas entre julio de 2022 y enero de 2026.

Este miércoles se dieron a conocer los detalles que figuran en la presentación judicial radicada por el capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, quien se desempeña como jefe de Administración Financiera de la fuerza naval.

El expediente quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, y con la intervención del fiscal federal Ramiro González.

Los montos denunciados alcanzan un total de casi mil millones de pesos.

Los detalles de la denuncia por corrupción en la Armada

De acuerdo con el documento presentado, la operatoria incluyó el pago de 645 acreditaciones irregulares distribuidas entre un total de 23 beneficiarios, superando los montos legítimos liquidados o incorporando pagos directos sin ningún tipo de respaldo formal en los haberes.

La investigación interna comenzó en febrero de 2026, luego de que una revisión de rutina sobre los haberes de enero permitiera constatar que cinco agentes del Departamento Revista habían recibido sumas extraordinarias en concepto de suplementos que no les correspondían.

Ante este primer hallazgo y la posterior restitución voluntaria del dinero por parte de los uniformados, la Administración Financiera profundizó los controles cruzando los datos del Sistema de Haberes, los recibos digitales y los lotes de pagos enviados al Banco Nación.

El análisis reveló que se realizaron modificaciones manuales posteriores sobre los archivos originales de liquidación antes de su transferencia bancaria, alterando los importes o sumando beneficiarios ajenos a la nómina, para luego restaurar los registros a sus valores iniciales y evitar así que aparecieran reflejados en el sistema Haberes-Web.

La investigación determinó que cuatro personas sin ningún vínculo laboral ni funcional con la fuerza naval concentraron 184 acreditaciones por un total de $434.200.718,04, lo que representa el 44,25% del monto total bajo investigación.

Entre los civiles mencionados figura María del Carmen Prieto, quien recibió 46 acreditaciones por un valor de $152.259.495,86, suma que representa el monto individual más alto detectado en todo el expediente.

El dato llamativo es que Prieto es la esposa del capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien operaba como jefe del Departamento Revista durante el período en que se produjeron las maniobras fraudulentas.

Al declarar en el marco del sumario interno, el propio Atanasoff reconoció la manipulación de los archivos y admitió haber decidido la inclusión de los beneficiarios ajenos a la fuerza con el objetivo deliberado de otorgarles un beneficio económico.

Como consecuencia de las pruebas reunidas en agosto, la jefatura militar dispuso el relevo preventivo de Atanasoff de sus funciones operativas y ordenó la preservación de los equipos utilizados para la confección y transmisión de los lotes de pago al Banco Nación.

En paralelo, la auditoría interna detectó otros casos, como el de un capitán de corbeta contador que percibía haberes de manera simultánea en territorio nacional y por una misión oficial cumplida en el exterior, vulnerando el bloqueo automático que el sistema posee para esos casos.

Hasta el momento, varios de los involucrados ya realizaron devoluciones por un total de $42.574.267,63, aunque las autoridades aclararon que dichos reintegros no modifican el monto total investigado.