La Corte revocó la absolución de César Milani por el caso Ledo

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la absolución dictada en favor del exjefe del Ejército César Milani en la causa que investiga el encubrimiento de la desaparición forzada y homicidio del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo.

El fallo del máximo tribunal deja sin efecto la sentencia dictada por tribunales inferiores y ordena que la Cámara Federal de Casación Penal revise nuevamente la responsabilidad del militar retirado en los hechos ocurridos en 1976.

La causa investiga la falsificación del sumario administrativo de deserción con el que las autoridades militares intentaron encubrir el secuestro y posterior asesinato del joven en la provincia de Tucumán.

Los argumentos judiciales para la revisión de la absolución

El tribunal supremo hizo lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, al considerar que las sentencias previas analizaron la conducta del acusado de manera aislada y desconectada del contexto del terrorismo de Estado.

La acusación señala que el exjefe castrense, siendo subteniente, habría suscripto datos falsos en el acta oficial de deserción para colaborar con la impunidad de los responsables del crimen.

Con esta decisión, la sala de Casación deberá conformarse con nuevos integrantes para emitir un pronunciamiento ajustado a las pautas fijadas por el máximo tribunal.

El contexto histórico de la causa y los pasos del expediente

El hecho imputado ocurrió en junio de 1976 en el marco del operativo militar desplegado en la provincia de Tucumán, donde Alberto Agapito Ledo cumplía el servicio militar obligatorio.

Tras la desaparición del conscripto, las autoridades castrenses confeccionaron documentación interna que atribuyó la ausencia del soldado a una fuga no autorizada de la unidad.

La reapertura de la revisión sobre el rol de César Milani reimpulsa un expediente emblemático en el juzgamiento de las responsabilidades individuales dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas.