Vía libre a la compra de tierras por extranjeros: la Corte valida la derogación de la norma

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual se derogó la denominada Ley de Tierras.

El máximo tribunal adoptó la decisión tras rechazar la acción de amparo presentada por el Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) al considerar que la entidad carecía de legitimación para cuestionar la normativa.

De esta manera, el expediente judicial da un giro institucional clave respecto al régimen de propiedad y adquisición de campos por parte de capitales extranjeros en el territorio nacional.

Los argumentos del máximo tribunal sobre la legitimación

Los magistrados explicaron que la soberanía territorial constituye uno de los elementos constitutivos del Estado nacional.

Por esa razón, el tribunal determinó que dicha prerrogativa no puede ser considerada un bien colectivo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional.

Ante la falta de afectación directa y diferenciada, la demanda impulsada por la organización quedó sin sustento jurídico procesal para frenar los efectos de la medida oficial.

Impacto institucional de la medida y antecedentes

La resolución de la Corte Suprema revoca la cautelar dictada a principios de 2024 por la justicia federal de primera instancia que había repuesto la vigencia original de la norma.

La derogación dispuesta por el Poder Ejecutivo en el decreto de necesidad y urgencia buscaba desregular el mercado inmobiliario rural y flexibilizar las restricciones vigentes.

Con este pronunciamiento, el máximo tribunal evita pronunciarse sobre el fondo de la cuestión constitucional, focalizando su resolución en la falta de habilitación legal de los demandantes.