Crece la mora de las empresas: se quintuplicó en dos años y las pymes son las más complicadas

En un contexto en el que el atraso en las obligaciones financieras golpea a las familias, las empresas argentinas tampoco son ajenas a esta realidad. La morosidad del crédito comercial se quintuplicó al pasar del 0,7% en noviembre de 2024 al 3,7% en julio de 2026.

Este incremento de los compromisos impagos es impulsado fundamentalmente por las pequeñas y medianas empresas en medio del endurecimiento de los requisitos bancarios y la tensión en la cadena de pagos. Así lo advirtió un informe de la consultora Equilibra basado en datos del Banco Central (BCRA).

Del mismo modo, se informa que el aumento de los incumplimientos se da en paralelo a la expansión del financiamiento corporativo durante la gestión de Javier Milei. El stock de préstamos a empresas pasó del 5,7% del PBI a fines de septiembre de 2023 al 9,8% del PBI a fines de junio de 2026.

De ese incremento crediticio, dos tercios se explicaron por las líneas en moneda extranjera, que saltaron del 0,8% al 3,5% del PBI y representan más de un tercio del financiamiento total de las compañías.

La consultora Equilibra advirtió que la mora de las empresas se quintuplicó en menos de 2 años.

Aunque la tasa general del 3,7% se ubica lejos del récord del 8,1% registrado a comienzos de 2020, la consultora alertó que la probabilidad de que un crédito regular caiga en mora ya triplica el promedio de los últimos 20 años.

Brecha por tamaño de empresa y volumen de crédito





El reporte detalló una fuerte disparidad en la tasa de mora según el monto de los préstamos y la escala de la compañía:

Préstamos menores a $5 millones: Registran la tasa de mora más alta, alcanzando el 9,3% . Concentran al 60% de las empresas endeudadas, pero representan solo el 0,2% del crédito total.



Créditos entre $5 y $200 millones: Agrupan al 30% de las firmas y el 4% del crédito, con un nivel de irregularidad del 7,6%.



Tramo de $200 a $3.800 millones: Representa al 9% de las empresas y el 22% del crédito, con una mora del 6,6% .



Grandes empresas (más de $3.800 millones): Concentran el 73,8% del volumen crediticio total y exhiben una tasa de morosidad de tan solo el 1,8%.



En términos de cantidad de compañías, las personas jurídicas con créditos en mora aumentaron de 16.200 a 37.482 en dos años, abarcando al 13,4% del total de las firmas endeudadas. Asimismo, las pymes con avales de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) en mora casi se triplicaron, pasando de 3.354 a 9.679 empresas.

A su vez, datos de la Fundación Observatorio PyME indicaron que entre el tercer trimestre de 2025 y el segundo de 2026, los atrasos en los pagos a bancos, proveedores e impuestos se duplicaron, afectando al 24% de las pymes.

Los sectores más afectados y la disparidad económica





El mapa sectorial de Equilibra refleja que el atraso en los pagos se concentra en las actividades más rezagadas de la economía, mientras que los sectores vinculados a la energía y las finanzas muestran los niveles más bajos de mora: