Créditos en dólares: el Banco Central descartó un "boom para no exportadores".

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, defendió la flexibilización financiera impulsada por el Gobierno que permite a los bancos otorgar créditos en dólares a empresas no exportadoras.

Durante su presentación en una conferencia organizada por la Fundación FIEL, el titular del BCRA explicó el alcance de la medida y abordó los objetivos de la reforma institucional que el Poder Ejecutivo busca implementar, además de detallar las proyecciones sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sobre el decreto que entra en vigencia este 19 de agosto, Bausili descartó un "boom de créditos en dólares para no exportadores". "Creemos que (va a ayudar) al sector de desarrollos inmobiliarios y las pymes", sostuvo Bausili.

El titular del BCRA defendió la medida que habilitó los créditos en dólares para empresas que no generan divisas.

El titular de la entidad bancaria sostuvo que la medida introduce flexibilidad operativa pero con prudencia. "Lo que buscamos es agregar un grado de flexibilidad, pero haciéndolo en un contexto bien prudente, seguros de que no estamos poniendo en riesgo ninguno de los elementos que nos llevaron a la crisis 2001", explicó Bausili.

En su diagnóstico macroeconómico, el titular del Banco Central argumentó que el ahorro privado en la Argentina, está caracterizado por tenencias en divisas y colocaciones en bienes raíces. Bajo ese escenario, el objetivo consiste en constituir mecanismos formales para que dicho capital se destine al financiamiento del sector productivo. Bausili ejemplificó: "Existe un montón de empresas, sobre todo en el sector pyme o medianas, que tienen capital en el exterior, que lo pueden usar como colateral para financiamiento, pero que por normativa un banco no le puede prestar. Ahora, creemos que en el corto plazo se puede dar", indicó.

Por otra parte, la exposición del titular del BCRA incluyó precisiones acerca del proyecto de ley para modificar la Carta Orgánica de la entidad bancaria. La iniciativa que impulsa el Gobierno contempla la restricción del financiamiento de la autoridad monetaria al Tesoro Nacional, el establecimiento de límites estrictos a la transferencia de utilidades y el refuerzo de la estabilidad de los miembros del directorio.

Al analizar el funcionamiento histórico del organismo, Bausili cuestionó las gestiones administrativas de gobiernos previos. El funcionario argumentó que el propósito de esta reforma legislativa es eliminar la discrecionalidad política en el uso y distribución de las reservas del banco.

En otro tramo de su exposición, el titular del BCRA repasó la evolución reciente de la inflación y las proyecciones para la segunda mitad del año 2026. Al respecto, indicó que los factores inflacionarios durante el primer trimestre tuvieron un carácter transitorio y dejaron de incidir en los índices del segundo semestre.

Su equipo económico mantiene la expectativa de que la variación mensual del IPC se consolide por debajo de la barrera del 2% en el corto plazo. No obstante, el funcionario advirtió sobre factores de riesgo internacionales que podrían impactar en el marco local.

Entre las variables externas que resultarían perjudiciales para sostener los objetivos inflacionarios, remarcó que un eventual enfriamiento de la actividad económica en los países que constituyen nuestros principales socios comerciales reduciría el volumen de demanda de los bienes exportables argentinos.

A su vez, un eventual incremento en las cotizaciones internacionales de la energía podría generar presiones inflacionarias a nivel global, con su consecuente traslado a los costos de la economía argentina.