Créditos hipotecarios con fondos de la ANSES: tasas, plazos y requisitos del programa del Gobierno

El Gobierno de Javier Milei anunció esta semana el lanzamiento del "Programa de licitación de Plazos Fijos con destino a crédito hipotecario", una iniciativa con la que apunta a facilitar el acceso a la vivienda propia. Contempla un monto total de $2 billones, provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

Según informó el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, los recursos serán destinados a depósitos a plazo fijo en pesos, ajustables por UVA más un interés adicional, que los bancos licitan entre sí.

El esquema contempla dos tramos de depósitos. El primero tiene un plazo de un año, con una tasa mínima de UVA más un interés adicional de 2,5%. El segundo se extiende por cinco años, con una tasa mínima de UVA más un interés adicional de 4,5%. Cada licitación tendrá un monto de $200.000 millones y cada entidad financiera podrá ofertar hasta el 20% del total convocado. Una vez constituido el depósito, los bancos cuentan con un plazo de 90 días corridos para aplicar esos fondos al otorgamiento de créditos hipotecarios. La primera licitación bajo este esquema está prevista para la semana próxima.

Luis Caputo brindó una conferencia de prensa para explicar los detalles del nuevo programa de créditos hipotecarios.

El Gobierno aclaró que los créditos hipotecarios deben ser para personas humanas, orientados a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.

Condiciones y requisitos

Asimismo, el programa establece condiciones para los préstamos. Una es que la tasa que se le puede cobrar al tomador tiene un techo de UVA más 7,5%.

Con respecto a los plazos, los créditos deben tener una duración mínima de 15 años, sin un límite máximo único establecido. También se determinó un tope para el monto de cada préstamo, que no podrá superar el equivalente a 150.000 UVA, una cifra cercana a los 200.000 dólares al tipo de cambio actual.

En este marco, el Ministerio de Economía utilizó un ejemplo concreto para brindar más precisiones sobre el programa. Con un crédito equivalente a 80.000 dólares, destinado a financiar una propiedad valuada en 106.667 dólares, el préstamo cubre el 75% del valor del inmueble y equivale a $120.920.000 al tipo de cambio oficial. Para este caso, se utilizó un plazo de 25 años y una tasa de UVA más 7%.

Con esas condiciones, la cuota inicial de ese crédito asciende a $865.098 y como la financiación se ajusta por UVA, el valor no permanece fijo en pesos a lo largo del préstamo, sino que evoluciona a medida que avanza la inflación.

Para acceder a ese crédito, con una relación entre cuota e ingreso del 25%, el cálculo oficial señaló que se necesita un ingreso neto mensual de $3.460.391 del grupo familiar.