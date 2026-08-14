Créditos hipotecarios: el Gobierno evalúa usar fondos de ANSES

El Ministerio de Economía analiza utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES con el objetivo de impulsar los créditos hipotecarios en la Argentina.

La iniciativa busca que el organismo licite plazos fijos de largo plazo en las entidades bancarias para aportar liquidez, ampliar la oferta de financiamiento y lograr un descenso en las tasas de interés para la compra de propiedades.

Financiamiento para viviendas y flexibilización de créditos en dólares

El anuncio fue detallado por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y respaldado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó que se mantienen conversaciones con el Ministerio de Capital Humano y el sector bancario.

En paralelo, los funcionarios defendieron la decisión de flexibilizar las condiciones para que los bancos otorguen préstamos en dólares a empresas de la economía real, con el fin de canalizar el incremento de los depósitos en dólares hacia sectores clave como la construcción.

Según explicaron los integrantes del equipo económico, el volumen de los ahorros en moneda extranjera dentro del sistema financiero pasó de 23.000 a 40.000 millones de dólares, del cual los bancos actualmente prestan cerca del 60%.

Con las nuevas medidas, la Secretaría de Finanzas busca potenciar el circuito de los dólares para reactivar la actividad económica general y el mercado inmobiliario.

La postura oficial sobre la morosidad de los deudores

En relación con el nivel de incumplimiento de los prestamistas, Federico Furiase descartó cualquier tipo de asistencia o intervención directa por parte del Estado nacional para auxilio de las familias endeudadas.

El funcionario remarcó que se trata de un conflicto que debe resolverse exclusivamente entre privados para no destinar el dinero de los impuestos en beneficio de un grupo específico.

Para el Palacio de Hacienda, la solución de fondo requiere consolidar el superávit fiscal, reducir el riesgo país y lograr la baja sostenida de la inflación. Según la visión del Gobierno, el fortalecimiento de las reservas del Banco Central de la República Argentina y la estabilidad macroeconómica serán las únicas herramientas para garantizar un acceso genuino al crédito para vivienda.