Créditos hipotecarios: El Gobierno pone en marcha su plan para la primera vivienda

El Banco Central realizará hoy una licitación de depósitos a plazo fijo en pesos ajustables por UVA más un spread. Los fondos deberán destinarse exclusivamente a créditos hipotecarios para la compra, construcción o mejora de primera vivienda para personas humanas.

La operación se realizará en el marco del esquema por el cual el Banco Central actúa como colaborador técnico y operativo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en su carácter de administradora del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), indicó la autoridad monetaria.

El llamado contempla la colocación de depósitos a plazo fijo en pesos ajustables por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) más un spread, con una aplicación específica de los recursos obtenidos. La licitación se llevará a cabo entre las 11 y las 15, por un monto total de $200.000 millones.

Las entidades financieras participantes podrán presentar una o más ofertas por cada tramo. Una vez que los fondos sean efectivamente acreditados en las entidades financieras, deberán ser aplicados al otorgamiento de los créditos hipotecarios previstos por el programa dentro de un plazo de 120 días corridos.

El ministro de Economías, Luis Caputo, aseguró que el objetivo del plan es reactivar el mercado del crédito hipotecario.

De esta manera, el mecanismo busca canalizar recursos del FGS hacia el sistema financiero para ampliar la oferta de financiamiento destinado a la vivienda.

Los requisitos para acceder a los créditos hipotecarios

Cabe recordar que los bancos que resulten adjudicatarios de esos fondos deberán ofrecer créditos hipotecarios con un plazo mínimo de 15 años y una tasa que no podrá superar UVA+7,5% anual.

El monto máximo por persona es de 150.000 UVA, equivalentes a unos $315 millones (cerca de US$206.000). Como se indicó, los créditos podrán destinarse a la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

Según las estimaciones oficiales del Ministerio de Economía, el programa podría generar entre 17.000 y 18.000 nuevas operaciones hipotecarias.



