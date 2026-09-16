Cristina Kirchner pidió la aplicación de retroactivos en el pago de su pensión

La ex presidenta Cristina Kirchner presentó un reclamo ante la Justicia previsional para que ordene a la ANSES reliquidar el beneficio y pagar montos retroactivos.

También reclamó a través de un apoderado que se declare la nulidad de una resolución por la que se le descontó un 20% a la prestación para recuperar sumas presuntamente obtenidas de forma "indebida".

Su apoderado, Facundo Pérez Pastor, realizó la presentación mientras la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.

El 22 de agosto, la ANSES concretó el pago de una asignación por un valor, antes de descuentos, de $16.090.877,01. Lo hizo para cumplir con una medida cautelar dictada en febrero de este año por la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Se planteó que al restituirse el beneficio, se debería haber pagado no solo la pensión correspondiente a agosto, sino también las de meses previos, partiendo del 24 de abril de este año, porque en esa fecha quedó firme la cautelar de los jueces Fantini y Russo, al desestimarse un recurso extraordinario contra la medida.

Además, se reclama que la liquidación del ingreso se haga "conforme lo dispuesto por la Acordada N° 20 de la Corte Suprema de Justicia, en referencia a un escrito que declaró inaplicable el artículo de una ley que derogaba exenciones del impuesto a las ganancias.