Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 16 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
RECLAMO

Cristina Kirchner pidió la aplicación de retroactivos en el pago de su pensión

Su apoderado pidió a la Justicia que le ordene a ANSES reliquidar el beneficio y pagar montos retroactivos, y también que declare la nulidad de una resolución por la cual se le descontó un 20% a la prestación.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

La ex presidenta Cristina Kirchner presentó un reclamo ante la Justicia previsional para que ordene a la ANSES reliquidar el beneficio y pagar montos retroactivos.

También reclamó a través de un apoderado que se declare la nulidad de una resolución por la que se le descontó un 20% a la prestación para recuperar sumas presuntamente obtenidas de forma "indebida".

Su apoderado, Facundo Pérez Pastor, realizó la presentación mientras la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.

El 22 de agosto, la ANSES concretó el pago de una asignación por un valor, antes de descuentos, de $16.090.877,01. Lo hizo para cumplir con una medida cautelar dictada en febrero de este año por la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Se planteó que al restituirse el beneficio, se debería haber pagado no solo la pensión correspondiente a agosto, sino también las de meses previos, partiendo del 24 de abril de este año, porque en esa fecha quedó firme la cautelar de los jueces Fantini y Russo, al desestimarse un recurso extraordinario contra la medida.

Además, se reclama que la liquidación del ingreso se haga "conforme lo dispuesto por la Acordada N° 20 de la Corte Suprema de Justicia, en referencia a un escrito que declaró inaplicable el artículo de una ley que derogaba exenciones del impuesto a las ganancias. 

Esta nota habla de:
1
La desgarradora reacción de los conductores del noticiero al confirmar la muerte de sus compañeros en un accidente de helicóptero
FUERTE

La desgarradora reacción de los conductores del noticiero al confirmar la muerte de sus compañeros en un accidente de helicóptero

2
Santilli confirmó qué jubilados dejan de recibir el bono en octubre
ALERTA

Santilli confirmó qué jubilados dejan de recibir el bono en octubre

3
Cambian las jubilaciones a partir del 8 de octubre
ANTICIPO

Cambian las jubilaciones a partir del 8 de octubre

4
Advierten que lo peor de El Niño llegará a partir de la primavera: ¿Qué zonas de Argentina serán las más afectadas?
ALERTA

Advierten que lo peor de El Niño llegará a partir de la primavera: ¿Qué zonas de Argentina serán las más afectadas?

5
Levantaron "Popstars" a casi un mes de su estreno: "Sin previo aviso..."
FARÁNDULA

Levantaron "Popstars" a casi un mes de su estreno: "Sin previo aviso..."

Últimas noticias de Cristina Kirchner