Críticas y malestar empresarial por la reforma laboral y el rol de Sturzenegger

El entramado empresarial y las cúpulas corporativas manifestaron su creciente disconformidad frente a la puesta en marcha de la reforma laboral impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

A pesar de las promesas de flexibilización contractual y reducción de la litigiosidad, diversos referentes del sector privado perciben que las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo no logran resolver la incertidumbre jurídica de fondo ni generar incentivos directos para la contratación.

La desilusión en el ámbito de las pymes y grandes empresas radica en las constantes fricciones técnicas entre el Ministerio y los sectores gremiales, sumadas a las críticas del propio Federico Sturzenegger, quien cuestionó públicamente a las cámaras patronales por no avanzar en convenios colectivos por empresa.

Esta postura oficial generó resistencia entre los ejecutivos, quienes advierten que la falta de consensos normativos expone a las compañías a futuros litigios en la Justicia del Trabajo.

Resistencia a los convenios por empresa y dudas por los costos de despido

Uno de los principales focos de tensión gira en torno a la pretensión del gobierno de Javier Milei de descentralizar la negociación colectiva, desplazando a las cúpulas de las asociaciones sindicales para acordar salarios y condiciones laborales directamente a nivel firma.

Tanto desde las corporaciones como en el ámbito PyME advierten que esta modalidad fragmenta la representación patronal y no evita el riesgo de demandas judiciales posteriores.

A su vez, la demora en la aplicación definitiva de los esquemas de indemnización alternativa y fondo de cese acrecentó las dudas en el mercado laboral.

El empresariado aguarda precisiones sobre la letra chica reglamentaria para evaluar si las modificaciones vigentes realmente otorgan seguridad jurídica o si se traducirán en un estancamiento prolongado de la inversión privada.