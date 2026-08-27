Cuadernos: Roberto Baratta pidió investigar el origen del supuesto millón de dólares

La defensa de Roberto Baratta, exfuncionario que se desempeñó como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, presentó este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7 un pedido para realizar una nueva medida de prueba en la causa Cuadernos.

El abogado Marcos Aldazábal solicitó que se investigue la ruta del supuesto millón de dólares que, según declaró el exgerente administrativo de Techint Héctor Zabaleta, fue destinado al exsubsecretario de Planificación Federal. El letrado negó que los pagos hayan existido y requirió esa medida probatoria.

El planteo surgió después de la declaración de Zabaleta, quien el martes pasado aseguró durante el juicio que había pagado un millón de dólares en total a Baratta. Según su relato, las entregas se realizaron en paquetes con pesos argentinos.

La defensa cuestionó el origen del supuesto dinero

Aldazábal sostuvo que Zabaleta había señalado que el dinero provenía de una banca de Lugano, en Suiza, donde funcionaba alguna dependencia del grupo empresario. Para el abogado, ese dato no figura en el expediente y debe ser esclarecido mediante nuevas medidas.

"Zabaleta declaró que el dinero que él dice que le pagó a nuestro defendido se lo hizo llegar una banca de Lugano, Suiza, donde funcionaba alguna dependencia del grupo empresario", afirmó el defensor. Luego remarcó: "Esta defensa niega que esos pagos hayan existido".

Según explicó Aldazábal, conocer el recorrido del supuesto dinero permitiría establecer cómo habría llegado el millón de dólares en efectivo mencionado durante el juicio. La defensa considera que esa información puede ser relevante para evaluar la veracidad de los dichos del exgerente de Techint.

El abogado pidió, en concreto, que se envíe un oficio para levantar el secreto bancario de la cuenta suiza vinculada con Techint. Con esa medida, la defensa busca acceder a información que permita determinar si existió una operación relacionada con el dinero mencionado por Zabaleta.

Frente al planteo, el Tribunal Oral Federal 7 indicó que responderá más adelante sobre la solicitud. La decisión deberá determinar si se incorpora esa medida de prueba al proceso que investiga los hechos incluidos en la causa Cuadernos.

Durante su declaración del martes, Zabaleta había confirmado ante el Tribunal que entregó dinero a Baratta. El exgerente administrativo de Techint sostuvo que el monto total alcanzó un millón de dólares, aunque describió que las entregas se hicieron en pesos argentinos.

La defensa de Baratta sostiene una versión completamente distinta y niega que esos pagos hayan existido. Por eso, Aldazábal planteó que conocer el supuesto recorrido del dinero puede aportar elementos para contrastar el testimonio presentado durante el juicio.

El pedido se suma a las medidas de prueba que las partes vienen planteando durante el debate oral.