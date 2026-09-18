¿Cuáles son las ciudades con más desempleados del país?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que hay 1,73 millones de personas desocupadas en todo el territorio argentino. Además, reveló cuáles son los conglomerados urbanos más afectados por la problemática de empleo y detalló que la informalidad laboral trepó al 45%.

Como se informó, este jueves el organismo de estadística dio a conocer los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondientes al segundo trimestre de 2026.

Allí se expone una profunda brecha territorial en el mercado de trabajo, donde la Región Pampeana y varios centros urbanos del interior registran los índices de desocupación más crudos del país.

El ranking de los centros urbanos más afectados por la desocupación





Según las mediciones del Indec en 31 aglomerados urbanos, las zonas con mayores niveles de desocupación en el segundo trimestre de 2026 son:

Gran Rosario (Santa Fe): 11,5%

Gran Córdoba: 10,5%

Mar del Plata (Buenos Aires): 9,9%

Bahía Blanca-Cerri (Buenos Aires): 9,7%

Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (Chubut): 9,2%

Corrientes: 9,1%

Partidos del Gran Buenos Aires (Conurbano): 8,8%

Río Gallegos (Santa Cruz): 8,8%

Gran La Plata (Buenos Aires): 8,7%

Gran Santa Fe: 8,6%

San Nicolás-Villa Constitución: 8,4%

Por regiones, la Región Pampeana encabezó los niveles de desempleo con un promedio del 9,7%, seguida por el Gran Buenos Aires (8,2%) y el Noreste (7,0%). En contraste, los índices más bajos se observaron en el Noroeste (4,3%) y en Cuyo (5,9%).

Luego, siguiendo los datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares, la población de referencia en el conjunto de los 31 aglomerados urbanos alcanzó las 30.158.000 personas.

Sobre este total, la Población Económicamente Activa (PEA) ascendió a 14.733.000 ciudadanos, de los cuales 13.569.000 se encontraban efectivamente ocupados y 1.164.000 en situación de desocupación.

En paralelo, el relevamiento contabilizó 2.495.000 personas ocupadas demandantes de empleo y 1.687.000 personas subocupadas.

Datos del mercado de trabajo por regiones, según el Indec.

Radiografía nacional: 1,73 millones de personas sin empleo





Cabe recordar que a nivel nacional, la tasa de desempleo se ubicó en el 7,9%, lo que representa a 1,73 millones de personas desocupadas en todo el territorio argentino.

La cifra implica un incremento de 0,3% respecto al mismo período de 2025 y un alza de 0,1 puntos en comparación con el primer trimestre de este año.

Al evaluar el comportamiento del empleo desde el inicio de la gestión de Javier Milei, tomando como base el cuarto trimestre de 2023, se observa que la cantidad de personas ocupadas creció en 149.300 (+0,7%).

Sin embargo, dicha expansión resultó insuficiente para absorber la incorporación de 669.900 personas a la Población Económicamente Activa (PEA), lo que generó un saldo de 520.600 nuevos desocupados en ese período.

Precarización en aumento: la informalidad escaló al 45%





En paralelo a la falta de trabajo, el deterioro de la calidad laboral se consolidó como uno de los aspectos más graves del relevamiento.

La informalidad en el empleo alcanzó el 45% en el segundo trimestre de 2026, lo que representa un aumento de 1,8 puntos porcentuales interanual y un salto de 0,8 puntos en comparación con el trimestre previo.

La tasa de informalidad laboral alcanzó el 45% en el 2° trimestre de 2026 (Indec).

Desde finales de 2023, la estructura del trabajo registró un marcado deterioro:

Empleo registrado: Sufrió la pérdida de 631.300 puestos de trabajo , lo que equivale a una caída del 4,7%.

Trabajo no registrado: Experimentó un crecimiento de 780.600 personas, marcando un aumento del 10,2% en el sector informal.

El cuadro de situación revela que la contracción del empleo formal fue compensada casi exclusivamente por modalidades de trabajo precarizadas e informales, concentrando la mayor presión social en los grandes aglomerados industriales del país.



