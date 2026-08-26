Cuáles son las claves de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa el Gobierno

Este miércoles se desarrollará una sesión clave en la Cámara de Diputados en la que el oficialismo buscará darle media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa considerada prioritaria por el presidente Javier Milei.

El proyecto busca modificar tanto el rol institucional de la entidad como sus vínculos con el Tesoro nacional.

Qué cambios establece la reforma de la Carta Orgánica que promueve el Gobierno

En su artículo 1 el proyecto impulsado por La Libertad Avanza (LLA) redefine la misión del BCRA y determina que el objetivo fundamental es preservar el valor de la moneda. Esa fórmula sustituye a la vigente desde la reforma de 2012, que le asigna al Banco Central la finalidad de promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Por otra parte, la iniciativa busca derogar el artículo 20 de la Carta Orgánica vigente, que regula los adelantos transitorios que el BCRA otorga al Gobierno nacional.

Hasta 2012, los adelantos tenían un plazo máximo de doce meses y no podían superar el 12% de la base monetaria, con la posibilidad de sumar otro 10% de la recaudación obtenida por el Gobierno en el último año. La reforma implementada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner elevó esos topes e incorporó un adicional del 10% de la recaudación con carácter excepcional.

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA será debatida este miércoles en la Cámara de Diputados.

Asimismo, la iniciativa de la gestión libertaria también prohíbe que el Banco Central otorgue préstamos a Nación, a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios. Además, determina la prohibición de comprar títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario y elimina la facultad del organismo de adelantar fondos para atender servicios de deuda pública.

En este marco, la propuesta que se discutirá en la Cámara baja incluye un régimen transitorio orientado a sanear el balance de la entidad y establece que, hasta tanto se cancelen por completo las letras intransferibles y los adelantos transitorios que el Estado nacional mantiene con el BCRA, una parte del resultado del ejercicio se pondrá a disposición del Gobierno con ese único fin.

Otro eje de la iniciativa es que redefine qué resultados del Banco Central pueden transferirse al Estado como accionista. Sólo se podrán distribuir utilidades realizadas y líquidas, y excluye aquellas que se originen en variaciones del tipo de cambio o en el valor del oro.

En tanto, el proyecto habilita a la entidad a operar con títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regulación monetaria, cambiaria, financiera y crediticia, con la exigencia de hacerlo a precios de mercado o, en su defecto, mediante mecanismos técnicos equivalentes, una previsión que no existe en la Carta Orgánica actual.

Nuevas condiciones para desplazar a las autoridades del BCRA

Por último, otro punto destacado del proyecto es que determina cambios en el mecanismo para remover a los integrantes del directorio del Banco Central.

De sancionarse la iniciativa, para el desplazamiento de las autoridades del BCRA se requerirá un decreto del Poder Ejecutivo, con aprobación previa de ambas cámaras del Congreso por una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes.