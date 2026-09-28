Cuáles son las inconsistencias que no le cerraron al fiscal Pollicita en el patrimonio de Adorni

Las 78 páginas con las que Manuel Adorni intentó justificar su patrimonio ante la Justicia federal no alcanzaron. El fiscal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que le costó el cargo al exjefe de Gabinete, encontró varios puntos sin explicar y pidió una nueva tanda de medidas de prueba antes de tomar una decisión.

El primer foco de sospecha es una diferencia que no cierra. Según estableció la fiscalía, en el período investigado la familia Adorni sumó recursos lícitos por $229.752.283,20 y afrontó gastos -seguros automotores, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito- por $272.820.832,20. La brecha sin justificar asciende a $43.068.549.

La ruta de las criptomonedas

El segundo eje son las criptomonedas que, durante años, Adorni no declaró ante el fisco, incluso mientras ejercía la función pública. En su descargo, el exfuncionario aseguró haber obtenido 591.544,61 dólares por la venta de bitcoins operados antes de asumir su cargo, y sostuvo que con esos fondos justifica los 565.000 dólares en efectivo que incorporó en la rectificativa de su Declaración Jurada Inicial 2023, bajo el rubro "venta de activos". Con ese mismo origen buscó explicar viajes al exterior, la compra de propiedades y las refacciones en su casa del country Indio Cua, todas en dólares.

La explicación no conformó al Ministerio Público Fiscal. Entre las medidas impulsadas, Pollicita ordenó un peritaje técnico-criptográfico para constatar la titularidad de las ocho direcciones de Bitcoin presentadas por la defensa. El procedimiento prevé que el abogado defensor, Matías Ledesma, y un perito de parte concurran a la Fiscalía con una computadora portátil y firmen un mensaje en cada dirección mediante billeteras de administración como Sparrow o Electrum; luego, personal técnico de la Policía Federal verificará las firmas.

La evolución patrimonial, hasta la mayoría de edad

Como la defensa atribuyó el capital utilizado desde 2014 a un ahorro previo del matrimonio, el fiscal pidió reconstruir la situación patrimonial de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, desde el inicio de su vida económica activa: es decir, desde que ambos alcanzaron la mayoría de edad. Para eso solicitó a la ANSES la historia laboral completa, y a los Registros de la Propiedad Inmueble de CABA y Provincia informes sobre todos los inmuebles a su nombre, escrituras y gravámenes. Medidas similares se cursaron a la IGJ y a Personas Jurídicas bonaerense sobre su participación en sociedades.

Del otro lado, la defensa insiste en que no hay delito. Ledesma calificó la diferencia como "una brecha residual, no una desproporción manifiesta", y remarcó que representa el 15,8% de los egresos y el 18,7% de los ingresos lícitos computados. En la misma línea, Adorni defendió el origen de sus fondos: "Quien pretende ocultar un enriquecimiento no publica sus direcciones de criptoactivos ante decenas de miles de seguidores".