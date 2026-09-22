Milei y un nuevo reclamo al Reino Unido por Malvinas: "Cuanto antes nos devuelvan las islas, mejor"

En la antesala de su viaje rumbo a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Estados Unidos, el presidente Javier Milei ratificó con firmeza el reclamo histórico de soberanía sobre las Islas Malvinas, en medio de un escenario de tensiones diplomáticas con el Reino Unido. "Son argentinas por historia y por derecho", remarcó.

Durante una entrevista concedida a un canal francés, el mandatario argentino descartó de plano cualquier vía de confrontación bélica para recuperar el archipiélago, las Georgias del Sur, las Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, apostando a una solución por la vía pacífica: "Nada de guerra. No hablamos en absoluto de guerra. Hablamos de recuperar esas islas por la vía diplomática".

"Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho. Cuanto antes nos las devuelvan, mejor", afirmó tajante al ser consultado sobre el conflicto austral.

Milei argumentó que la usurpación británica cuenta con antecedentes documentados de expulsión de la población originaria y su posterior reemplazo, desestimando de ese modo cualquier argumento de autodeterminación.

Asimismo, analizó el panorama del país europeo para fundamentar la posibilidad de una negociación diplomática: "Con los problemas que tiene Inglaterra en lo político, en lo económico y en lo demográfico, debería reconsiderar devolvernos las Malvinas por la vía pacífica porque es territorio argentino".

Luego, el líder de La Libertad Avanza vinculó la causa nacional al alineamiento geopolítico global adoptado por su administración: "No se puede tener éxito si no somos un país importante a nivel internacional".

"Por eso hemos decidido tener una alianza estratégica con Estados Unidos y con Israel", explicó ante la cadena LCI, definiendo a la Argentina como un proveedor clave de energía, alimentos, minerales y economía del conocimiento para el futuro.

Del mismo modo, en relación al mapa geopolítico del Atlántico Sur y la posición de la administración norteamericana, el mandatario deslizó sus expectativas respecto a su par estadounidense Donald Trump.

Javier Milei brindó una entrevista al canal francés LCI.

"El canal de Panamá está al borde de la saturación. Usted no puede dejar el control del Atlántico Sur a una potencia con una transición demográfica difusa. Hemos hecho todos los avances diplomáticos correspondientes porque cuando Donald Trump lo pone en la mesa, es un buen negociador", planteó Milei.

Además, durante el reportaje, el libertario arremetió contra la dirigencia europea y el modelo socioeconómico del Viejo Continente. "Europa le tiene miedo al desastre de su sistema de pensiones. Los socialdemócratas asustan a la gente para poder controlar psicológicamente a la población. Con sus buenos modales wokes, no le tienen miedo a las cosas que normalmente deberían asustarlos", señaló.

"La diferencia entre un genio y un loco es el éxito"



Hacia el tramo final de la nota, la conversación derivó al perfil personal y los modos del mandatario argentino, quien recurrió a una figura de la historia nacional para explicar su trayectoria: "Todas las grandes personalidades de la historia, las que han cambiado el mundo, fueron llamadas locas. Por ejemplo, el presidente que revolucionó la educación en la Argentina, se llamaba Sarmiento. Lo apodaban 'El Loco'".

Al rememorar los inicios de su espacio político, repasó el camino recorrido hasta llegar a la Jefatura de Estado: "La diferencia entre un loco y un genio es el éxito, el triunfo. Y en mi caso, yo no tenía ningún partido, ninguna estructura. Éramos solamente mi hermana y yo al principio. Decidimos emprender esta tarea para cambiar la Argentina y el Creador nos bendijo. Y nos permitió llegar a la presidencia en un tiempo récord, en el lapso de dos años".

Para concluir, el Presidente defendió el rumbo de su administración y vinculó la gestión económica con preceptos bíblicos y filosóficos occidentales, asegurando que "si usted sigue la Biblia, allí tiene todos los componentes del capitalismo, de la unión de empresas para tener éxito".

Finalmente, describió: "Y hoy, somos el mejor gobierno de la historia. Y también somos testigos para el mundo. Demostramos que las ideas de la libertad funcionan. La diferencia entre un genio y un loco es el éxito. Y nosotros estamos teniendo éxito".



